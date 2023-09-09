«Лада» выиграла первый матч после возвращения в КХЛ – 5:1 с «Амуром»
«Лада» одержала первую победу после возвращения в КХЛ.
Команда тренера Олега Браташа переиграла «Амур» (5:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
По два очка в составе команды набрали нападающие Скотт Космачук (1+1), Трой Джозефс (1+1) и Дмитрий Кугрышев (0+2).
Тольяттинский клуб набрал первые очки в нынешнем сезоне после того, как проиграл стартовые три игры чемпионата – «Трактору» (1:2), СКА (0:3) и «Салавату Юлаеву» (2:5).
В нынешнем сезоне «Лада» вернулась в КХЛ после пяти сезонов в ВХЛ.
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