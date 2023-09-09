«Лада» выиграла первый матч после возвращения в КХЛ – 5:1 с «Амуром»

Теги Лада Амур Олег Браташ КХЛ Дмитрий Кугрышев Скотт Космачук Трой Джозефс Хоккей

«Лада» одержала первую победу после возвращения в КХЛ.

Команда тренера Олега Браташа переиграла «Амур» (5:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

По два очка в составе команды набрали нападающие Скотт Космачук (1+1), Трой Джозефс (1+1) и Дмитрий Кугрышев (0+2).

Тольяттинский клуб набрал первые очки в нынешнем сезоне после того, как проиграл стартовые три игры чемпионата – «Трактору» (1:2), СКА (0:3) и «Салавату Юлаеву» (2:5).

В нынешнем сезоне «Лада» вернулась в КХЛ после пяти сезонов в ВХЛ.

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1 комментарий

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Игорь Букреев
слов, нет! 5-1 от лады! как же мы... слов нет! история повторяется!
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