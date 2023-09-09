Браташ о победе 5:1 над «Амуром»: «Не скажу, что «Лада» по содержанию играла хуже в прошлых матчах»
Олег Браташ прокомментировал первую победу «Лады» в сезоне КХЛ.
Тольяттинский клуб выиграл со счетом 5:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Сегодня нам удалось то, чего не удалось в предыдущих трех матчах – одержать победу.
Хотя не скажу, что по содержанию игры в остальных матчах мы играли хуже, чем сегодня.
В игре с «Амуром» удалось использовать свои моменты и повести в счете. Может быть, поэтому нам удалось избежать потери концентрации в определенные отрезки.
В одной игре мы за четыре минуты пропустили три шайбы, в другой – за шесть. Хотя остальное время играли как минимум не хуже, чем сегодня», – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ.
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