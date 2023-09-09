Браташ о победе 5:1 над «Амуром»: «Не скажу, что «Лада» по содержанию играла хуже в прошлых матчах»

Теги Лада Амур Олег Браташ КХЛ Хоккей

Олег Браташ прокомментировал первую победу «Лады» в сезоне КХЛ.

Тольяттинский клуб выиграл со счетом 5:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Сегодня нам удалось то, чего не удалось в предыдущих трех матчах – одержать победу.

Хотя не скажу, что по содержанию игры в остальных матчах мы играли хуже, чем сегодня.

В игре с «Амуром» удалось использовать свои моменты и повести в счете. Может быть, поэтому нам удалось избежать потери концентрации в определенные отрезки.

В одной игре мы за четыре минуты пропустили три шайбы, в другой – за шесть. Хотя остальное время играли как минимум не хуже, чем сегодня», – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
memphis
Эта игра напомнила матч с Салаваткой, только все наоборот было. Имели возможности для победы (как и Амур сегодня), а потом напропускали авоську (как и Амур сегодня)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий