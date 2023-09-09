Браташ о победе 5:1 над «Амуром»: «Не скажу, что «Лада» по содержанию играла хуже в прошлых матчах»

Олег Браташ прокомментировал первую победу «Лады» в сезоне КХЛ.

Тольяттинский клуб выиграл со счетом 5:1 в матче Фонбет чемпионата .

«Сегодня нам удалось то, чего не удалось в предыдущих трех матчах – одержать победу.

Хотя не скажу, что по содержанию игры в остальных матчах мы играли хуже, чем сегодня.

В игре с « » удалось использовать свои моменты и повести в счете. Может быть, поэтому нам удалось избежать потери концентрации в определенные отрезки.

В одной игре мы за четыре минуты пропустили три шайбы, в другой – за шесть. Хотя остальное время играли как минимум не хуже, чем сегодня», – сказал главный тренер «Лады» .