Бывальцев о СКА: «Поразило то, какие там условия, как все делается для команды. Во многих мелочах чувствовался особенный подход»

Алексей Бывальцев поделился воспоминаниями о выступлении за СКА.

Нападающий играл за клуб с 2018 по 2019 год.

– Что больше всего поразило в СКА, после перехода из «Амура»?

– Да все поразило! Поразило то, какие там условия, как все делается для команды. Все шикарно было, приятно было находиться там.

Например, когда приезжаешь на выезд, раздевалка обклеена, все подготовлено так, будто ты дома находишься. Во многих мелочах чувствовался подход особенный, долго можно рассказывать, – сказал нападающий «Автомобилиста» Бывальцев.