Отец Малкина о настроении Евгения: «Он подавлен, конечно. Ветераны «Питтсбурга» хорошо сыграли, проблема с вратарями»

Отец Малкина рассказал, что Евгений был подавлен из-за невыхода «Питтсбурга» в плей-офф.

«Пингвинс» не пробились в розыгрыш Кубка Стэнли впервые с 2006 года.

36-летний россиянин завершил сезон с 83 (27+56) очками в 82 играх регулярного чемпионата. Он впервые с сезона-2008/09 принял участие во всех играх.

«Считаю, что он хорошо сыграл, нормально для своего возраста набрал очков и даже повторил достижение первого сезона. Так что ветераны сыграли нормально, проблема с игрой вратарей – кое-как забиваем и тут же отдаем преимущество.

Конечно, он подавлен, когда не попадаешь в плей-офф – настроение всегда очень плохое. Нужно было выигрывать у «Чикаго», и он говорил, что мы не имели права проигрывать. Шанс им «Вашингтон» дал, и они не смогли им воспользоваться.

С другой стороны, я был не удивлен, что в клубе сняли людей, которые не выполнили задачу: генменеджера, его заместителя и президента по хоккейным операциям. Генменеджер не смог подобрать вратаря, хотя сам бывший вратарь», – сказал .