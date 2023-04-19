Отец Малкина о настроении Евгения: «Он подавлен, конечно. Ветераны «Питтсбурга» хорошо сыграли, проблема с вратарями»

Теги Питтсбург Евгений Малкин Брайан Бурк НХЛ Рон Хекстолл Владимир Малкин Тристан Джерри Кейси ДеСмит ТАСС Хоккей

Отец Малкина рассказал, что Евгений был подавлен из-за невыхода «Питтсбурга» в плей-офф.

«Пингвинс» не пробились в розыгрыш Кубка Стэнли впервые с 2006 года.

36-летний россиянин завершил сезон с 83 (27+56) очками в 82 играх регулярного чемпионата. Он впервые с сезона-2008/09 принял участие во всех играх.

«Считаю, что он хорошо сыграл, нормально для своего возраста набрал очков и даже повторил достижение первого сезона. Так что ветераны сыграли нормально, проблема с игрой вратарей – кое-как забиваем и тут же отдаем преимущество.

Конечно, он подавлен, когда не попадаешь в плей-офф – настроение всегда очень плохое. Нужно было выигрывать у «Чикаго», и он говорил, что мы не имели права проигрывать. Шанс им «Вашингтон» дал, и они не смогли им воспользоваться.

С другой стороны, я был не удивлен, что в клубе сняли людей, которые не выполнили задачу: генменеджера, его заместителя и президента по хоккейным операциям. Генменеджер не смог подобрать вратаря, хотя сам бывший вратарь», – сказал Владимир Малкин.

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10 комментариев

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Maxim Shumov
Ответ ТимТалер
Иногда смотрю в обзорах Флери. Думаю...Как можно было его не продлить)
Мюррей тогда не был травматом и хорошо тащил 2 плей-офф, моложе лет на 10. В то время выбор был всем очевиден.
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разноцветный логотип
эксперты задним числом рассуждают как надо было делать. классика
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Данил Колпиков
Ответ iron_m
Драфт расширения, деваться некуда
Мюррея сдать и все
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Эдик Горбачёв
С дырками проблема не первый год , и этого не видел только слепой ... Но не руководство пингвинов !!!
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ТимТалер
Иногда смотрю в обзорах Флери. Думаю...Как можно было его не продлить)
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кашкаКа
У Рейдеборна истекает+Мельничука, глядишь затащат)
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iron_m
Ответ ТимТалер
Иногда смотрю в обзорах Флери. Думаю...Как можно было его не продлить)
Драфт расширения, деваться некуда
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sk0208827
Ответ iron_m
Драфт расширения, деваться некуда
можно было Мюррея отдать. понадеялись что Мюррей основным будет
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Ko Vi
Ответ ТимТалер
Иногда смотрю в обзорах Флери. Думаю...Как можно было его не продлить)
просто, проблема в том, что проблема (сорян, за тавтологию) совсем и не только во вратарях
Флери бы, точно, не помог
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