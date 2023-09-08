Вячеслав Фетисов: «Спорт и политика связаны со времен Античности. Это применялось в мирных целях. ОИ-2014 показали открытость России, готовность дружить со всем миром»

Вячеслав Фетисов считает, что спорт и политика связаны со времен Античности.

– Конфликт романтических идеалов основателя олимпизма Пьера де Кубертена с политизацией спорта длится десятилетия. Спорт не может быть вне политики?

– Все должно быть вне политики: и спорт, и литература, и искусство. Но реальная жизнь отличается от теории. Спорт и политика были связаны еще со времен Античности. И в новейшей истории идут рядом. Но это сотрудничество всегда применялось, что называется, в мирных целях: формировании позитивного имиджа страны, повышении ее авторитета, укрепления мира.

Вспомните, как Китай благодаря своей Олимпиаде 2008 года показал успехи развития, взгляды на модель гармоничного мира и международные отношения, себя – как открытую и ответственную державу.

Олимпиада в Сочи 2014 года показала Россию с ее богатой культурой и традициями, открытость страны и ее народа, готовность дружить и развиваться вместе со всем миром. Стала лучшей и самой масштабной по организации, спортивной инфраструктуре, гостеприимству. Удивила гостей и получила самые высокие оценки . Этот рекорд в спортивной истории будет трудно побить.

Спортсмены всегда несли мир. Олимпийская деревня, где живут спортсмены во время Игр, символизирует желание людей жить в мире и соревноваться только на спортивных площадках. Даже в таких жестких видах спорта, как хоккей, после игры соперники садятся за один стол и обсуждают общечеловеческие проблемы.

И вдруг кто-то решил, что часть большой олимпийской семьи нельзя пускать в их общий дом… Каким образом российский спортсмен будет возвращаться тогда в мировой спорт? – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы .

Ранее стало известно, что МОК еще не принял решение по допуску России на Олимпиаду-2024.