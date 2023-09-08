Вячеслав Фетисов: «Спорт и политика связаны со времен Античности. Это применялось в мирных целях. ОИ-2014 показали открытость России, готовность дружить со всем миром»

Теги Вячеслав Фетисов Сочи-2014 МОК Пекин-2008 Государственная дума олимпийский хоккейный турнир Политика Пьер де Кубертен Хоккей

Вячеслав Фетисов считает, что спорт и политика связаны со времен Античности.

– Конфликт романтических идеалов основателя олимпизма Пьера де Кубертена с политизацией спорта длится десятилетия. Спорт не может быть вне политики?

– Все должно быть вне политики: и спорт, и литература, и искусство. Но реальная жизнь отличается от теории. Спорт и политика были связаны еще со времен Античности. И в новейшей истории идут рядом. Но это сотрудничество всегда применялось, что называется, в мирных целях: формировании позитивного имиджа страны, повышении ее авторитета, укрепления мира.

Вспомните, как Китай благодаря своей Олимпиаде 2008 года показал успехи развития, взгляды на модель гармоничного мира и международные отношения, себя – как открытую и ответственную державу.

Олимпиада в Сочи 2014 года показала Россию с ее богатой культурой и традициями, открытость страны и ее народа, готовность дружить и развиваться вместе со всем миром. Стала лучшей и самой масштабной по организации, спортивной инфраструктуре, гостеприимству. Удивила гостей и получила самые высокие оценки МОК. Этот рекорд в спортивной истории будет трудно побить.

Спортсмены всегда несли мир. Олимпийская деревня, где живут спортсмены во время Игр, символизирует желание людей жить в мире и соревноваться только на спортивных площадках. Даже в таких жестких видах спорта, как хоккей, после игры соперники садятся за один стол и обсуждают общечеловеческие проблемы.

И вдруг кто-то решил, что часть большой олимпийской семьи нельзя пускать в их общий дом… Каким образом российский спортсмен будет возвращаться тогда в мировой спорт? – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.

Ранее стало известно, что МОК еще не принял решение по допуску России на Олимпиаду-2024.

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27 комментариев

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Melnikov1968
Особенно трудно будет переплюнуть допинговый скандал, последствия которого пожинаем до сих пор.
+32
0
+32
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Александр Трифон0в
Национальной традицией России является допинг?
+24
0
+24
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Олег Кузнецов
Ответ Melnikov1968
Особенно трудно будет переплюнуть допинговый скандал, последствия которого пожинаем до сих пор.
Как то унизительно и оскорбительно мне слушать нравоучения от едроса-лицемера....Это циничное издевательство правящего режима над людьми.
+18
0
+18
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Водяра
Какой же Славик мерзкий человек.
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vas1105
Это даже сильнее, чем у путина про евреев)
+16
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aalto
Ответ Александр Трифон0в
Национальной традицией России является допинг?
допинг и вранье! две скрепы
+12
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Darshan
Баночки с порцией дружбы и открытости запомнит весь мир))
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Кирилл Гриднев
Со всем миром. Особенно с Украиной.
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leda53
Да, 2014... Помнится, после неё появилось небывалое - "Двукратный Олимпийский чемпион на территории Российской Федерации Александр Зубков". А ещё каждому призёру из РФ дарили по внедорожнику Mercedes-Benz. Которые, как мы сейчас узнали от Соловьёва, такое же ..., как танки Leopard.
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Tima_Milan
СВО-2022 показала открытость России, готовность дружить со всем миром
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Sanya Kruus
08 Грузия
14 Крым
22 полномассштабка
олимпийские ценности
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Ковид 07.10.52
Удивила гостей и получила самые высокие оценки МОК. Этот рекорд в спортивной истории будет трудно побить.
По количеству отобранных медалей за допинговую программу...
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Atsuktuvas
Если заходя в уборную начинать мочится мимо пробирок, то скоро начнется разруха...
(по мотивам Булгакова)
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aalto
и показали чудеса уринотерапии ))
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al
вот этот Фетисов, интересно, идиот или прикидывается?
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Mc′loud
А на сколько отрывков Спортс нарезал этот бред кто нибудь знает?
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PolarBear
Зато ЧМ 2018 наглядно показал , что готовы дружить со всем миром , только не со своим народом, которому впендюрили новый пенсионный возраст . А в итоге ? Мужики итак не доживали до нового пенсионного возраста , а сейчас из за СВО ,еще хуже статистика продолжительности жизни мужского населения стала , учитывая, что погибают как правило молодые или средних лет
+3
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Rumov
Философ недоделанный.
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AaA
Остапа понесло...
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Tima_Milan
фетис регулярно доставляет, не подводит нас
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Джанлука Нальюка
Глори холл от фсб войдет в историю олимпийских игр
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Ilya Kurepa
хоккеист пропил последние мозги
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Vylkos
Да все так ,еще у нас справедливый суд ,честные выборы ,независимые сми. И президент у нас не дед ,как у некоторых.
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Sergeev55
Что-то разговорился Фетисов
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vas1105
Ответ Дмитрий Пузырёв
Нам нечего надеяться на возвращение, прежде всего. Страна выбрала другой путь, он идёт вне мирового течения, уж так получилось. Надо как-то спасать наших спортсменов мирового уровня, чтобы они не скатились вниз в своём развитии, что неминуемо произойдёт без участия наших на мировых спортивных форумах....
Кому надо кого-то спасать? Уже, если я правильно понимаю, спасаем кого-то...
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