Бэбкок о Воронкове: «Пока не знаю, чего ожидать. Но такой большой и талантливый парень, забивавший в КХЛ и игравший на Олимпиаде, – это фигура»

Теги Ак Барс Сборная России по хоккею Коламбус Майк Бэбкок НХЛ КХЛ олимпийский хоккейный турнир Дмитрий Воронков Хоккей

Майк Бэбкок рассказал об общении с новичком «Коламбуса» Дмитрием Воронковым.

– Вы знаете, чего можно ожидать от Воронкова?

– Я еще не встречался с ним, но на днях мы чертовски круто пообщались по FaceTime. Он начал со своим переводчиком, и это продолжалось недолго. Я позвонил своему другу Сэму из Детройта, и он мне очень помог, он нас организовал. 

У Воронкова были некоторые проблемы с визой, но я думаю, что вскоре он появится здесь. Пока не знаю, чего ожидать. Но такой большой и талантливый парень, забивавший в КХЛ и игравший на Олимпиаде, – это фигура. 

Будет ли он в составе на первый матч? Сколько проведет игр – 20, 40? Я не знаю. Вингер он или центр? Не знаю.

Когда ты приезжаешь в первый раз и не понимаешь ни единого слова, адаптация занимает больше времени. Остальные новички тоже учатся, но для него эта ситуация может стать перегрузкой, – сказал главный тренер «Блю Джекетс». 

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