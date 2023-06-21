Агент Воронкова: «Дмитрий готов стать игроком основы «Коламбуса». Об опции возвращения в КХЛ он не думает»

Теги Ак Барс Коламбус НХЛ КХЛ Александр Черных Клим Костин Дмитрий Воронков Хоккей

Агент Дмитрия Воронкова прокомментировал информацию об опции возвращения игрока в КХЛ.

Ранее стало известно, что в контракте российского нападающего прописан пункт, который позволит ему вернуться в КХЛ до конца декабря, если он не будет проходить в состав «Коламбуса».

– Да, такой пункт в договоре есть. Агенты в любом случае должны предусмотреть многие варианты.

Когда за океан уезжал Клим Костин, у него появлялось желание вернуться, но, к сожалению, его агент в то время, Дэн Мильштейн, упустил этот пункт.

Мы рассчитываем, что Воронков закрепится в «Коламбусе», однако в жизни все бывает. Адаптация нужна не только в хоккее, но и в быту. А эта опция позволяет вернуться.

– С каким настроением Воронков поедет за океан? Он готов к НХЛ?

– Об опции возвращения в КХЛ Воронков не думает. Он целиком и полностью готов поехать в НХЛ и стать игроком основного состава «Коламбуса».

Дмитрий очень долго приходил к этому решению, потому что «Ак Барс» стал для него родным клубом, где он чувствует себя как в хоккейной семье. Также в команду пришел Александр Радулов, с которым у него сложились очень хорошие отношения.

Эта опция в контракте нужна не для того, чтобы Воронков поехал и вернулся, а потому что в жизни может все случиться, – сказал Александр Черных.

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4 комментария

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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Успехов и удачи Дмитрию.
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Марк Марк
Любопытно как сложится.. парняга духовитый, но вот хватит ли скиллов
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Огюст
Не всё конечно будет зависеть ,что бы попасть в основу состава " Коламбуса " много разных факторов ,но Дмитрию удачи и успеха и будем надеется ,что закрепиться в составе !
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