Воронков сможет вернуться в КХЛ, если не пробьется в состав «Коламбуса» до конца декабря

Теги Ак Барс Коламбус НХЛ КХЛ Дмитрий Воронков Хоккей

У Дмитрия Воронкова есть возможность вернуться в КХЛ при непопадании в состав «Коламбуса».

Российский нападающий ранее подписал соглашение с «Блю Джекетс» на два года.

В контракте Дмитрия Воронкова прописан пункт, который позволит ему вернуться в КХЛ до конца декабря в случае, если он не будет проходить в состав «Коламбуса».

«Коламбус» выбрал российского нападающего на драфте НХЛ-2019 под общим 114-м номером. Воронков выступал за «Ак Барс» с сезона-2018/19.

В прошедшем сезоне форвард набрал 31 (18+13) балл за результативность в 54 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на счету игрока 12 (8+4) очков в 24 играх.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
progexpNN
А зачем тогда вообще ехать в Коламбус? Если настолько не верить в свои силы... Оставайся в Ак Барсе и не парься.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FaithDevotion
Хороший пункт в контракте, кстати, чтобы лишний раз не скандалить с клубом, что в АХЛ маринуют. Хорошо с агентом сработали. Но удачи Диме всё же пробиться и играть роль в Коламбусе
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Ралдугин
Почему ребятки из КХЛ такие высокомерные? Сколько таких же игроков пробивается в состав в фарме? Как минимум 20
Почему тогда только наши едут обратно, когда что то не получается?
Примеры Журавлева в этом сезоне, Береглазова, Шипачева, Миронова - ужасные примеры
Отработайте контракт, попробуйте пробиться, если не готовы, то зачем контракт на 2-3 года?
Вот потом и выбирают на драфте наших позже)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Ралдугин
Ответ FaithDevotion
А в чём высокомерие, если просто человек себе решил пути отхода, на всякий пожарный, оставить? Всем хочется условий получше. Да и много ли людей, кто в ахл осел, прыгают потом высоко?
Ну за 3 месяца не «оседают»
И вообще, кому то и года не хватает , чтобы пробиться, просто потому что нужно долго проходить акклиматизацию к СА хоккею, а еще может быть такое, что в принципе молодняк 18-22 к основе не подпускают
Тут вопрос в том, что контракт новичка никому ничего не обещает, а он уже видит себя в составе до декабря
Подход не очень правильный, потому что он даже еще в тренировочном лагере не был
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий