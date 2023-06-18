Воронков сможет вернуться в КХЛ, если не пробьется в состав «Коламбуса» до конца декабря
У Дмитрия Воронкова есть возможность вернуться в КХЛ при непопадании в состав «Коламбуса».
Российский нападающий ранее подписал соглашение с «Блю Джекетс» на два года.
В контракте Дмитрия Воронкова прописан пункт, который позволит ему вернуться в КХЛ до конца декабря в случае, если он не будет проходить в состав «Коламбуса».
«Коламбус» выбрал российского нападающего на драфте НХЛ-2019 под общим 114-м номером. Воронков выступал за «Ак Барс» с сезона-2018/19.
В прошедшем сезоне форвард набрал 31 (18+13) балл за результативность в 54 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на счету игрока 12 (8+4) очков в 24 играх.
Почему тогда только наши едут обратно, когда что то не получается?
Примеры Журавлева в этом сезоне, Береглазова, Шипачева, Миронова - ужасные примеры
Отработайте контракт, попробуйте пробиться, если не готовы, то зачем контракт на 2-3 года?
Вот потом и выбирают на драфте наших позже)
И вообще, кому то и года не хватает , чтобы пробиться, просто потому что нужно долго проходить акклиматизацию к СА хоккею, а еще может быть такое, что в принципе молодняк 18-22 к основе не подпускают
Тут вопрос в том, что контракт новичка никому ничего не обещает, а он уже видит себя в составе до декабря
Подход не очень правильный, потому что он даже еще в тренировочном лагере не был