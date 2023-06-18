Воронков сможет вернуться в КХЛ, если не пробьется в состав «Коламбуса» до конца декабря

У Дмитрия Воронкова есть возможность вернуться в КХЛ при непопадании в состав «Коламбуса».

Российский нападающий ранее подписал соглашение с «Блю Джекетс» на два года.

В контракте прописан пункт, который позволит ему вернуться в до конца декабря в случае, если он не будет проходить в состав « ».

«Коламбус» выбрал российского нападающего на драфте НХЛ-2019 под общим 114-м номером. Воронков выступал за «Ак Барс» с сезона-2018/19.

В прошедшем сезоне форвард набрал 31 (18+13) балл за результативность в 54 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на счету игрока 12 (8+4) очков в 24 играх.