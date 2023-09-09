Тренер «Витязя» Завьялов о 2:3 от «Трактора»: «Третий период понравился, но нельзя так играть во втором. Нападающие должны сохранять шайбу»

Александр Завьялов оценил поражение «Витязя» от «Трактора» (2:3) в КХЛ.

«Хороший матч, я считаю. Хороший первый период, хороший третий. Единственная проблема – проблема второго периода. Нельзя так играть второй период.

Уже сказал ребятам, что нападающие во втором периоде должны шайбу сохранять. Приезжая в зону соперника, они должны сохранять шайбу. Если при первом же столкновении игрок не сохраняет шайбу, а защитники не могут поменяться, так все и получается – соперник накладывает на ближней скамейке следующую смену, и у нас три минуты играет одно звено.

Есть у нас такая небольшая проблемка. От этого и физически сразу проседаем. Но третий период точно понравился – движение и все остальное. Единственное – нужно забивать, использовать моменты.

Завтра у нас новый матч [с «Металлургом»]. Будет непросто, однозначно. Нужно найти правильную мотивацию от тренерского штаба, донести до ребят. А завтра все будет видно», – сказал главный тренер « ».