Гатиятулин о 3:2 с «Витязем»: «Благодарю «Трактор» за самоотдачу. Мы сделали работу над ошибками»

Анвар Гатиятулин оценил победу «Трактора» над «Витязем» (3:2) в КХЛ.

«Завершали серию из четырех выездных матчей. Разбирали соперника, понимали, что они играют активно. Нам было важно поймать свой ритм с первых смен. Немного времени понадобилось, чтобы войти в игру. Соперник вначале поддавил, но потом мы смогли навязать свой хоккей.

Второй период хорошо провели, создавали моменты. Реализации чуть не хватало, точности в завершении. Тем не менее забили голы, которых нам хватило для победы.

Хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу. Предыдущие два матча стали для нас не очень позитивным опытом, мы сделали работу над ошибками, ребята услышали и сегодня вышли на третий период сконцентрированными. И довели матч до победы», – сказал главный тренер « ».