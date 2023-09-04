Тренер «Витязя» Завьялов о 0:7 от «Динамо» Минск»: «После таких поражений тяжело комментировать. Пропущенные в большинстве шайбы – нехватка концентрации»

Александр Завьялов отметил у «Витязя» нехватку концентрации в игре с «Динамо».

Минчане одержали свою крупнейшую победу в Фонбет Чемпионате КХЛ – 7:0.

«Знаете, после таких матчей и таких поражений тяжело что-либо комментировать. Оправдываться никто не будет, я сразу говорю. Но когда мы пропускаем в большинстве две шайбы… О чем это может говорить, что можно сказать? Концентрация.

Понятно, что соперники действовали агрессивно, когда были в меньшинстве. Но мы не имеем права этим оправдываться.

Когда пропускаешь такие шайбы, тяжело поднять команду психологически. Я ни в коем случае не хочу оправдываться, мы проиграли все вместе. Мы все вместе залезли и вылезти должны тоже вместе», – сказал главный тренер « ».