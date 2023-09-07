Николай Хабибулин: «Бобровский – один из самых техничных вратарей в НХЛ. За ним интересно смотреть в плане того, что можно перенять»

Николай Хабибулин считает Бобровского одним из самых техничных вратарей НХЛ.

выступает за «Флориду» с сезона-2019/20.

– Игра какого из наших вратарей в НХЛ доставляет вам наибольшее эстетическое удовольствие?

– Зависит от того, на что смотреть. Если ты купил билет, пришел просто посмотреть на хоккей, то это, наверное, . Он многое делает на рефлексах, на реакциях, на растяжке. Понятно, что у него есть некая база, но он делает вещи, которые, возможно, ни один другой вратарь не сделает.

Если смотреть исключительно с точки зрения вещей, которые хочешь показать другим, мол, смотрите, как делается, то, возможно, Бобровский. Считаю его одним из самых техничных вратарей в НХЛ. За ним интересно смотреть в плане того, что можно перенять.

Но и с очень высокого уровня вратари, – сказал тренер вратарей « » и бывший вратарь сборной России и клубов НХЛ.