Николай Хабибулин: «Бобровский – один из самых техничных вратарей в НХЛ. За ним интересно смотреть в плане того, что можно перенять»

Теги Торпедо Тампа-Бэй Флорида Сергей Бобровский Николай Хабибулин НХЛ КХЛ Андрей Василевский Илья Сорокин Игорь Шестеркин Хоккей

Николай Хабибулин считает Бобровского одним из самых техничных вратарей НХЛ.

Сергей Бобровский выступает за «Флориду» с сезона-2019/20.

– Игра какого из наших вратарей в НХЛ доставляет вам наибольшее эстетическое удовольствие?

– Зависит от того, на что смотреть. Если ты купил билет, пришел просто посмотреть на хоккей, то это, наверное, Василевский. Он многое делает на рефлексах, на реакциях, на растяжке. Понятно, что у него есть некая база, но он делает вещи, которые, возможно, ни один другой вратарь не сделает.

Если смотреть исключительно с точки зрения вещей, которые хочешь показать другим, мол, смотрите, как делается, то, возможно, Бобровский. Считаю его одним из самых техничных вратарей в НХЛ. За ним интересно смотреть в плане того, что можно перенять.

Но и Шестеркин с Сорокиным очень высокого уровня вратари, – сказал тренер вратарей «Торпедо» и бывший вратарь сборной России и клубов НХЛ.

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