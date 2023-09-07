Николай Хабибулин: «Бобровский – один из самых техничных вратарей в НХЛ. За ним интересно смотреть в плане того, что можно перенять»
Николай Хабибулин считает Бобровского одним из самых техничных вратарей НХЛ.
Сергей Бобровский выступает за «Флориду» с сезона-2019/20.
– Игра какого из наших вратарей в НХЛ доставляет вам наибольшее эстетическое удовольствие?
– Зависит от того, на что смотреть. Если ты купил билет, пришел просто посмотреть на хоккей, то это, наверное, Василевский. Он многое делает на рефлексах, на реакциях, на растяжке. Понятно, что у него есть некая база, но он делает вещи, которые, возможно, ни один другой вратарь не сделает.
Если смотреть исключительно с точки зрения вещей, которые хочешь показать другим, мол, смотрите, как делается, то, возможно, Бобровский. Считаю его одним из самых техничных вратарей в НХЛ. За ним интересно смотреть в плане того, что можно перенять.
Но и Шестеркин с Сорокиным очень высокого уровня вратари, – сказал тренер вратарей «Торпедо» и бывший вратарь сборной России и клубов НХЛ.
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