Валиева об Овечкине: «Великий хоккеист. У меня к нему только огромное уважение»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ женское катание Матч ТВ Камила Валиева Хоккей

Фигуристка Камила Валиева считает Александра Овечкина великим хоккеистом.

– Удалось пообщаться с Овечкиным год назад, когда вы катали показательный номер на его Кубке?

– Да, это великий хоккеист, у меня к нему только огромное уважение, – сказала фигуристка Камила Валиева.

Валиева выступила с номером «Уэнздей» перед матчем «СКА-Юниор» – «СКА-Карелия» и сделала символическое вбрасывание

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12 комментариев

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Люба Люба
На том кубке Ками катала "Аватар". И фото такие классные были с командой
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Люба Люба
Ответ Lapo Elkann
Журналист спросил , удалось ли пообщаться с Овечкиным. . Камила могла вспомнить, как он похвалил ее , а она высказала глубокое уважение к великому хоккейсту. Вот это внутренний аристократизм . а не то , когда могут другого спортсмена похвалить с высоты своей значимости.
Возможно, будут ещё встречи. Желаю удачи Александру и Ками на пути к поставленным целям.
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Люба Люба
Ответ Владимир Шешко
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Зачем же вы о себе так грубо)))
+11
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+6
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Lapo Elkann
Ответ Люба Люба
Возможно, будут ещё встречи. Желаю удачи Александру и Ками на пути к поставленным целям.
Конечно будут, Овечкин легендарный хоккейст, но и наша Камила цвет ФК.
+7
-3
+4
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Lapo Elkann
Ответ Люба Люба
На том кубке Ками катала "Аватар". И фото такие классные были с командой
Журналист спросил , удалось ли пообщаться с Овечкиным. .
Камила могла вспомнить, как он похвалил ее , а она высказала глубокое уважение к великому хоккейсту.
Вот это внутренний аристократизм . а не то , когда могут другого спортсмена похвалить с высоты своей значимости.
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Люба Люба
Ответ Lapo Elkann
Конечно будут, Овечкин легендарный хоккейст, но и наша Камила цвет ФК.
Это да, 200% так!
+5
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Люба Люба
Ответ Tima_Milan
опасная смесь в каментах, фанаты-поцреоты овечьего и хозяйки домов с другой стороны
Вы, главное, с собой определитесь))) чтоб не получилось как у той обезьянки, которая "и красивая, и умная")))
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Люба Люба
Ответ interested
Кто ты есть, чтобы проявлять неуважение?!
Написало "что")))
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