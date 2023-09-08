Валиева об Овечкине: «Великий хоккеист. У меня к нему только огромное уважение»

Фигуристка Камила Валиева считает Александра Овечкина великим хоккеистом.

– Удалось пообщаться с Овечкиным год назад, когда вы катали показательный номер на его Кубке?

– Да, это великий хоккеист, у меня к нему только огромное уважение, – сказала фигуристка Камила Валиева.

Валиева выступила с номером «Уэнздей» перед матчем «СКА-Юниор» – «СКА-Карелия» и сделала символическое вбрасывание