Зак Фукале: «Овечкин – человек с выдающимися достижениями. Я многому научился, находясь с ним рядом»

Теги Трактор Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Зак Фукале Хоккей

Зак Фукале поделился впечатлениями от игры с Александром Овечкиным.

Вратарь ранее выступал в системе «Вашингтона».

«Овечкин – это человек с выдающимися достижениями в хоккее. Конечно, это всем известно и я не говорю чего-то нового, но он очень важен для команды.

Разумеется, мне было приятно наблюдать за его достижениями, было невероятно принять участие в тех играх, где он достигал новых высот.

Считаю, что мне очень повезло видеть все своими глазами. Складывалось ощущение, будто каждый раз, когда меня поднимали в «Кэпиталс», Овечкин бил тот или иной рекорд. Это прекрасно.

Как игрок ты понимаешь, что такие события не происходят каждый день. Я многому научился, находясь с ним рядом», – сказал вратарь «Трактора» Фукале.

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2 комментария

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hockeyrussia
Мб научился вратарь бросать?)))
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Pink Floyd1276
Складывается ощущение что это он уже говорил:
https://www.sports.ru/hockey/1115351922-zak-fukale-ovechkin-god-za-godom-prodolzhaet-igrat-na-vysochajshem-uro.html
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