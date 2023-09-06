Зак Фукале: «Овечкин – человек с выдающимися достижениями. Я многому научился, находясь с ним рядом»
Зак Фукале поделился впечатлениями от игры с Александром Овечкиным.
Вратарь ранее выступал в системе «Вашингтона».
«Овечкин – это человек с выдающимися достижениями в хоккее. Конечно, это всем известно и я не говорю чего-то нового, но он очень важен для команды.
Разумеется, мне было приятно наблюдать за его достижениями, было невероятно принять участие в тех играх, где он достигал новых высот.
Считаю, что мне очень повезло видеть все своими глазами. Складывалось ощущение, будто каждый раз, когда меня поднимали в «Кэпиталс», Овечкин бил тот или иной рекорд. Это прекрасно.
Как игрок ты понимаешь, что такие события не происходят каждый день. Я многому научился, находясь с ним рядом», – сказал вратарь «Трактора» Фукале.
https://www.sports.ru/hockey/1115351922-zak-fukale-ovechkin-god-za-godom-prodolzhaet-igrat-na-vysochajshem-uro.html