Фетисов об «Адмирале»: «Доволен, что клуб вернули в КХЛ. Неправильно дискриминировать людей по географическому принципу»

Вячеслав Фетисов доволен тем, что «Адмирал» выступает в КХЛ.

– Поедете на открытие сезона во Владивосток на « »?

– Там саммит сейчас идет – Дальневосточный экономический форум. Команда обычно начинает сезон на выезде. Арена существует. Я доволен, что « » вернули в КХЛ. В прошлом году команда произвела фурор и качеством игры, и желанием играть за Владивосток.

И зритель вернулся на трибуну. Так что мои усилия в свое время по завершению строительства этого дворца не пропали даром…

Когда КХЛ приняла решение привезти команду на Дальний Восток, было много противников – далеко летать командам. А я считаю, что спортивные лиги как раз и являются возможностью осознать масштабы страны. Дискриминировать людей по географическому принципу неправильно.

«Адмирал» как раз является примером того, что берешь турнирную таблицу и смотришь: Дальний Восток, Сибирь, Урал, европейская часть. Это правильно со всех точек зрения. Хочу пожелать ребятам, чтобы сезон был не хуже, чем прошлогодний, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.