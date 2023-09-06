Фетисов об «Адмирале»: «Доволен, что клуб вернули в КХЛ. Неправильно дискриминировать людей по географическому принципу»

Теги болельщики Вячеслав Фетисов КХЛ Фетисов Арена Адмирал дискриминация Хоккей

Вячеслав Фетисов доволен тем, что «Адмирал» выступает в КХЛ.

– Поедете на открытие сезона во Владивосток на «Фетисов Арену»?

– Там саммит сейчас идет – Дальневосточный экономический форум. Команда обычно начинает сезон на выезде. Арена существует. Я доволен, что «Адмирал» вернули в КХЛ. В прошлом году команда произвела фурор и качеством игры, и желанием играть за Владивосток. 

И зритель вернулся на трибуну. Так что мои усилия в свое время по завершению строительства этого дворца не пропали даром…

Когда КХЛ приняла решение привезти команду на Дальний Восток, было много противников – далеко летать командам. А я считаю, что спортивные лиги как раз и являются возможностью осознать масштабы страны. Дискриминировать людей по географическому принципу неправильно. 

«Адмирал» как раз является примером того, что берешь турнирную таблицу и смотришь: Дальний Восток, Сибирь, Урал, европейская часть. Это правильно со всех точек зрения. Хочу пожелать ребятам, чтобы сезон был не хуже, чем прошлогодний, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Исаев
А по какому принципу (правильно) можно оправдать дискриминацию?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Правая нога Месси
Грамотно слился от ответа на вопрос
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a.n.melnikov11111985@icloud.com
Конечно лучше по социальному
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VintDV
Адмиралу бы Хозяина, кто очень любит хоккей и для кого он необременителен будет. Пока он больше нагрузка на местный бизнес и власти. Ведь например футбол и баскетбол во Владике не на таком высоком уровне и без поддержки...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий