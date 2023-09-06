Вячеслав Фетисов: «Спорт – это возможность научить детей навыкам, которые пригодятся в будущем: ставить цели, добиваться результата, играть по правилам»

Вячеслав Фетисов поделился мыслями о детском спорте.

Двукратный олимпийский чемпион посетил школу №79 в Красноярске, где реализуется федеральный проект «Самбо в школу». На тренировках детей учат базовым приемам, акробатике, умению группироваться и падать без травм.

Во время визита Фетисов проверил, как обустроен зал для молодых спортсменов.

«Это не только про воспитание будущих чемпионов. Сегодня спорт – это возможность научить детей навыкам, которые наверняка пригодятся им в будущем: ставить перед собой цели, добиваться результата, играть по правилам.

Не менее важно, что папы и мамы, отдавая ребенка в секцию, знают, что он здесь, занимается спортом и за него не стоит лишний раз переживать», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.