Вячеслав Фетисов: «Спорт – это возможность научить детей навыкам, которые пригодятся в будущем: ставить цели, добиваться результата, играть по правилам»

Теги Вячеслав Фетисов Государственная дума Хоккей

Вячеслав Фетисов поделился мыслями о детском спорте.

Двукратный олимпийский чемпион посетил школу №79 в Красноярске, где реализуется федеральный проект «Самбо в школу». На тренировках детей учат базовым приемам, акробатике, умению группироваться и падать без травм.

Во время визита Фетисов проверил, как обустроен зал для молодых спортсменов. 

«Это не только про воспитание будущих чемпионов. Сегодня спорт – это возможность научить детей навыкам, которые наверняка пригодятся им в будущем: ставить перед собой цели, добиваться результата, играть по правилам.

Не менее важно, что папы и мамы, отдавая ребенка в секцию, знают, что он здесь, занимается спортом и за него не стоит лишний раз переживать», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.

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4 комментария

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Алар
Для того, чтобы хоккей научил детей всему тому о чем говорит Фетисов, надо чтобы у родителей этих детей имелось минимум по 5 тысяч долларов для экипировки, не говоря про различные финансовые вливания для организации тренировочного процесса! А теперь отбросив красивые слова Фетисова посмотрим сколько таких родителей найдётся в этой стране?!
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Mechel**
Только ты это уже все успешно забыл
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Angelgirl
Почему же тогда так много выдающихся спортсменов после карьеры не находят себе места в жизни? Не в спорте тут дело! Люди беспринципные, приспособленцы, всегда у кормушки в нашей стране, другим тяжело и не важно спортсмен или нет.
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Angelgirl
Ответ Алар
Для того, чтобы хоккей научил детей всему тому о чем говорит Фетисов, надо чтобы у родителей этих детей имелось минимум по 5 тысяч долларов для экипировки, не говоря про различные финансовые вливания для организации тренировочного процесса! А теперь отбросив красивые слова Фетисова посмотрим сколько таких родителей найдётся в этой стране?!
Надо для этого всего лишь посчитать количество чиновников, в том числе в погонах! Их стало много, но я сомневаюсь в состоятельности их зажравшихся детишек.
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