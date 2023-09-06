Фетисов об Олимпиаде-2024: «Многие виды спорта уже не успеют даже отобраться, другим ставят немыслимые условия. Издевательство»

Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с допуском россиян на Олимпиаду.

– Что делать с Олимпиадой, куда вроде как собираются допустить наших спортсменов, но с кучей оговорок?

– Чего сделаешь? Многие виды спорта уже не успеют даже отобраться на Игры-2024 в Париж. А другим какие-то немыслимые условия ставят – допустим, говорят, но по одному спортсмену. Издевательство.

Больше всего в этой теме страдают сами спортсмены, но ехать сегодня без флага и гимна, когда наши ребята бьются за этот флаг, за этот гимн, за будущее страны… Такое решение спортсмену принять непросто.

Всякие люди бывают. Для многих понятная история, что происходит, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.

Фетисов о деле Федотова: «Нам ИИХФ не указ, санкциями пусть сами утираются. Но президент говорит: нельзя самим уходить оттуда»