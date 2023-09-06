Фетисов об Олимпиаде-2024: «Многие виды спорта уже не успеют даже отобраться, другим ставят немыслимые условия. Издевательство»

Теги Вячеслав Фетисов Государственная дума Париж-2024 Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с допуском россиян на Олимпиаду.

– Что делать с Олимпиадой, куда вроде как собираются допустить наших спортсменов, но с кучей оговорок?

– Чего сделаешь? Многие виды спорта уже не успеют даже отобраться на Игры-2024 в Париж. А другим какие-то немыслимые условия ставят – допустим, говорят, но по одному спортсмену. Издевательство. 

Больше всего в этой теме страдают сами спортсмены, но ехать сегодня без флага и гимна, когда наши ребята бьются за этот флаг, за этот гимн, за будущее страны… Такое решение спортсмену принять непросто. 

Всякие люди бывают. Для многих понятная история, что происходит, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.

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16 комментариев

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Александр Колосов
Ну да. С чего бы это. Вредничают, наверное
+23
-2
+21
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encaro_one
Об уходе в НХЛ.

Помню историческую встречу с министром обороны Дмитрием Язовым в его кабинете, где все должно было проясниться. Стою в майорской форме перед маршалом Советского Союза. Рядом, по бокам, два хмурых особиста. Маршал говорит на повышенных тонах, сыплет в мой адрес громы и молнии, обещает стереть в порошок. Не знаю, что меня в тот момент дернуло: наверное, все уже окончательно обрыдло! Но я спокойно беру лист бумаги, достаю ручку и тут же, прямо в кабинете министра, пишу заявление с просьбой уволить меня из рядов вооруженных сил. Написал, положил заявление на стол и направился к двери. Взбешенный Язов вдогонку кричал: «Ты пожалеешь об этом дне, на коленях приползешь ко мне просить прощения!» Но я ушел. А через десять дней меня все-таки уволили из Вооруженных Сил СССР. Осознали, что я не сдамся ни при каких условиях. Я наконец стал свободным человеком, уже не зависел ни от министра обороны, ни от тренера ЦСКА Виктора Тихонова

(с) Владислав Фетисов. Интервью февраля 2014 года
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+20
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Melnikov1968
По-моему, будущее страны от спортсменов никак не зависит.
+11
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+11
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Alexander2022
Эти ребята хоть знают, что бьются за флаг и гимн?
+8
0
+8
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maxhonda
Славка опять плачется. Другие хоть из себя важных человеков строят, а этот вечно ноет "вот там такие сякие, нас унижают, хнык хнык"
+6
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+5
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Ilya Kurepa
а этот все стонет... пошел бы лучше с другом со своим поговорил..
+5
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76% Заболотного
Ответ encaro_one
Об уходе в НХЛ. Помню историческую встречу с министром обороны Дмитрием Язовым в его кабинете, где все должно было проясниться. Стою в майорской форме перед маршалом Советского Союза. Рядом, по бокам, два хмурых особиста. Маршал говорит на повышенных тонах, сыплет в мой адрес громы и молнии, обещает стереть в порошок. Не знаю, что меня в тот момент дернуло: наверное, все уже окончательно обрыдло! Но я спокойно беру лист бумаги, достаю ручку и тут же, прямо в кабинете министра, пишу заявление с просьбой уволить меня из рядов вооруженных сил. Написал, положил заявление на стол и направился к двери. Взбешенный Язов вдогонку кричал: «Ты пожалеешь об этом дне, на коленях приползешь ко мне просить прощения!» Но я ушел. А через десять дней меня все-таки уволили из Вооруженных Сил СССР. Осознали, что я не сдамся ни при каких условиях. Я наконец стал свободным человеком, уже не зависел ни от министра обороны, ни от тренера ЦСКА Виктора Тихонова (с) Владислав Фетисов. Интервью февраля 2014 года
Не знаю кто такой Владислав Фетисов, но он молодец, есть гордость у человека. А вот Вячеслав - холуй путинский, с ним такого случиться не могло.
+4
0
+4
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Olya B.
Мы всех вас выслушали. Какие будут предложения?
+3
0
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Мага осторожный
За какие такое будущее они бьются?
+2
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Lanw1
А что случилось?
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encaro_one
Ответ 76% Заболотного
Не знаю кто такой Владислав Фетисов, но он молодец, есть гордость у человека. А вот Вячеслав - холуй путинский, с ним такого случиться не могло.
Чёрд, а и того и другого Славиком же зовут? )
Не то написал
+1
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76% Заболотного
Ответ encaro_one
Чёрд, а и того и другого Славиком же зовут? ) Не то написал
Нет, Вячеслав - Славик, а Владислав - Владик)
+1
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KMR
Ну как всегда зимник о летних. ТАТ 2.0
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разноцветный логотип
>когда наши ребята бьются за этот флаг, за этот гимн, за будущее страны…

вне политики твердо и четко
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