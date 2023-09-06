Фетисов об Олимпиаде-2024: «Многие виды спорта уже не успеют даже отобраться, другим ставят немыслимые условия. Издевательство»
Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с допуском россиян на Олимпиаду.
– Что делать с Олимпиадой, куда вроде как собираются допустить наших спортсменов, но с кучей оговорок?
– Чего сделаешь? Многие виды спорта уже не успеют даже отобраться на Игры-2024 в Париж. А другим какие-то немыслимые условия ставят – допустим, говорят, но по одному спортсмену. Издевательство.
Больше всего в этой теме страдают сами спортсмены, но ехать сегодня без флага и гимна, когда наши ребята бьются за этот флаг, за этот гимн, за будущее страны… Такое решение спортсмену принять непросто.
Всякие люди бывают. Для многих понятная история, что происходит, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.
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Помню историческую встречу с министром обороны Дмитрием Язовым в его кабинете, где все должно было проясниться. Стою в майорской форме перед маршалом Советского Союза. Рядом, по бокам, два хмурых особиста. Маршал говорит на повышенных тонах, сыплет в мой адрес громы и молнии, обещает стереть в порошок. Не знаю, что меня в тот момент дернуло: наверное, все уже окончательно обрыдло! Но я спокойно беру лист бумаги, достаю ручку и тут же, прямо в кабинете министра, пишу заявление с просьбой уволить меня из рядов вооруженных сил. Написал, положил заявление на стол и направился к двери. Взбешенный Язов вдогонку кричал: «Ты пожалеешь об этом дне, на коленях приползешь ко мне просить прощения!» Но я ушел. А через десять дней меня все-таки уволили из Вооруженных Сил СССР. Осознали, что я не сдамся ни при каких условиях. Я наконец стал свободным человеком, уже не зависел ни от министра обороны, ни от тренера ЦСКА Виктора Тихонова
(с) Владислав Фетисов. Интервью февраля 2014 года
Не то написал
вне политики твердо и четко