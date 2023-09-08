Хэмилтон о самой североамериканской команде КХЛ по стилю: «В прошлом году назвал бы СКА. У них было много габаритных и быстрых игроков»

Теги Ак Барс СКА Трактор КХЛ Дмитрий Яшкин Анвар Гатиятулин Спорт-Экспресс Роберт Хэмилтон Хоккей

Роберт Хэмилтон поделился мнением о стиле СКА в прошлом сезоне.

– Гатиятулин несколько раз стажировался в Северной Америке. У него чувствуется западная школа?

– Не сказал бы. Хотя в КХЛ есть команды, которые играют с налетом североамериканского стиля.

Считаю, что в «Тракторе» нашли оптимальный баланс, который позволяет нам перегруппировываться во время игры, менять скорости и подстраиваться так, как того требует игра.

– Кто самая «североамериканская» команда КХЛ?

– В прошлом году я бы назвал СКА. У них было очень много габаритных и быстрых игроков, как Дмитрий Яшкин. Насколько помню, в Санкт-Петербурге установлена как раз-таки канадская площадка.

– Вы успели поиграть в двух турнирах против Яшкина. Его вообще реально вытолкнуть с пятака?

– (смеется) Нет, это невозможно. Вы могли заметить, как в матче против «Ак Барса» я пытался вытолкнуть его или хотя бы подбить ему клюшку. Но все это было бесполезно. Пятак – это его вотчина, – сказал защитник «Трактора» Хэмилтон.

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