Хэмилтон о самой североамериканской команде КХЛ по стилю: «В прошлом году назвал бы СКА. У них было много габаритных и быстрых игроков»
Роберт Хэмилтон поделился мнением о стиле СКА в прошлом сезоне.
– Гатиятулин несколько раз стажировался в Северной Америке. У него чувствуется западная школа?
– Не сказал бы. Хотя в КХЛ есть команды, которые играют с налетом североамериканского стиля.
Считаю, что в «Тракторе» нашли оптимальный баланс, который позволяет нам перегруппировываться во время игры, менять скорости и подстраиваться так, как того требует игра.
– Кто самая «североамериканская» команда КХЛ?
– В прошлом году я бы назвал СКА. У них было очень много габаритных и быстрых игроков, как Дмитрий Яшкин. Насколько помню, в Санкт-Петербурге установлена как раз-таки канадская площадка.
– Вы успели поиграть в двух турнирах против Яшкина. Его вообще реально вытолкнуть с пятака?
– (смеется) Нет, это невозможно. Вы могли заметить, как в матче против «Ак Барса» я пытался вытолкнуть его или хотя бы подбить ему клюшку. Но все это было бесполезно. Пятак – это его вотчина, – сказал защитник «Трактора» Хэмилтон.
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