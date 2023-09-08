Хэмилтон из «Трактора»: «Я не политик абсолютно. Хочу просто играть в России, наслаждаться культурой и полными аренами»

Теги Трактор КХЛ Политика Спорт-Экспресс Роберт Хэмилтон Хоккей

Защитник «Трактора» Роб Хэмилтон не обсуждает политику в связи с игрой в России.

– Семья позитивно восприняла решение переехать в КХЛ в такое неспокойное время?

– Перед подписанием контракта агент дал мне номера ребят из КХЛ, и они рассказывали мне только положительные вещи.

Просто собрал всю информацию, сел вместе с семьей и объяснил, что КХЛ – это новый вызов для меня. Именно поэтому и приехал в Челябинск.

– В Альберте одна из самых крупных украинских диаспор в Канаде. Когда вернулся домой весной, не было каких-то косых взглядов?

– Нет. Я здесь для того, чтобы играть в хоккей. Я абсолютно не политик. Хочу просто играть в России, наслаждаться здешней культурой и полными аренами, – сказал Хэмилтон

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8 комментариев

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kutavlik
Завязал, все-таки, с Формулой 1 !!!!! Да и правильно!!!!
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Arima Baki
ладно культура, но с полными стадионами ты конечно загнул)
+2
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Zver
Хэмилтон, тут нет подиумов и болидов, ты ошибся)
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Владимир Кувшинов
Ответ kutavlik
Завязал, все-таки, с Формулой 1 !!!!! Да и правильно!!!!
Хэмилтон из команды Трактор! Звучит как заголовок для формулы 1!!))
+2
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Владимир
Что вы напали на парня??? Так-то он всё правильно сказал!!!
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Wff
Ответ Arima Baki
ладно культура, но с полными стадионами ты конечно загнул)
Самое время наслаждаться культурой а ля Мединский
+1
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Александр Медушев
Ответ Arima Baki
ладно культура, но с полными стадионами ты конечно загнул)
63.5% заполняемость арен в прошлой регулярке. У Трактора - 82%. Но надо, конечно, доводить до уровня плей-офф посещаемость регулярного чемпионата
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Максим Шеломенцев
Ответ Arima Baki
ладно культура, но с полными стадионами ты конечно загнул)
В Челябинске с посещаемостью как раз таки все хорошо, мы любим свою команду
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