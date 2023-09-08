Хэмилтон из «Трактора»: «Я не политик абсолютно. Хочу просто играть в России, наслаждаться культурой и полными аренами»
Защитник «Трактора» Роб Хэмилтон не обсуждает политику в связи с игрой в России.
– Семья позитивно восприняла решение переехать в КХЛ в такое неспокойное время?
– Перед подписанием контракта агент дал мне номера ребят из КХЛ, и они рассказывали мне только положительные вещи.
Просто собрал всю информацию, сел вместе с семьей и объяснил, что КХЛ – это новый вызов для меня. Именно поэтому и приехал в Челябинск.
– В Альберте одна из самых крупных украинских диаспор в Канаде. Когда вернулся домой весной, не было каких-то косых взглядов?
– Нет. Я здесь для того, чтобы играть в хоккей. Я абсолютно не политик. Хочу просто играть в России, наслаждаться здешней культурой и полными аренами, – сказал Хэмилтон.
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