Хэмилтон из «Трактора»: «Я не политик абсолютно. Хочу просто играть в России, наслаждаться культурой и полными аренами»

Защитник «Трактора» Роб Хэмилтон не обсуждает политику в связи с игрой в России.

– Семья позитивно восприняла решение переехать в в такое неспокойное время?

– Перед подписанием контракта агент дал мне номера ребят из КХЛ, и они рассказывали мне только положительные вещи.

Просто собрал всю информацию, сел вместе с семьей и объяснил, что КХЛ – это новый вызов для меня. Именно поэтому и приехал в Челябинск.

– В Альберте одна из самых крупных украинских диаспор в Канаде. Когда вернулся домой весной, не было каких-то косых взглядов?

– Нет. Я здесь для того, чтобы играть в хоккей. Я абсолютно не политик. Хочу просто играть в России, наслаждаться здешней культурой и полными аренами, – сказал .