Назаров о словах Ковалева про Зал славы: «Нужно привыкать к нынешней реальности, признания удостаиваются лишь единицы»

Теги Спартак травмы Алексей Ковалев НХЛ Андрей Назаров КХЛ Зал хоккейной славы Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался о словах Алексея Ковалева про Зал хоккейной славы.

Бывший форвард сборной России и клубов НХЛ заявил: «Я достоин включения в Зал хоккейной славы. Я достиг большего, чем некоторые игроки там».

«Прочитал интервью с моим давним динамовским товарищем Алексеем Ковалевым. Хотел дать небольшой совет, так как я давно вернулся из Северной Америки, а сейчас мы с Алексеем соседи в Москве.

Нужно привыкать к нынешней реальности, признания и славы удостаиваются лишь единицы. После завершения профессиональной карьеры большинство из нас остается с травмами, заработанными по ходу многочисленных сезонов, и с небольшими банковскими накоплениями. Никто не знает точную формулу успеха и признания. Особенно на международном уровне.

Признание нынче всем достается по-разному. Так что хочу пожелать Алексею всего самого хорошего в качестве помощника главного тренера «Спартака», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.

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2 комментария

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Максим Седов
Ну Ковалев по совокупности достижений заслужил. А Назаров в зал славы вообще никогда не попадёт. Так что балаболу Назарову лучше вообще молчать. Он никто.
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Амфитрион
Назарову тоже должны Зал, иначе несправедливо. Ведь не каждый будет бодать игрока без шлема, когда сам в шлеме. И ни каждому дают кличку "Грязный Наз".
+2
0
+2
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