Назаров о словах Ковалева про Зал славы: «Нужно привыкать к нынешней реальности, признания удостаиваются лишь единицы»

Андрей Назаров высказался о словах Алексея Ковалева про Зал хоккейной славы.

Бывший форвард сборной России и клубов заявил: «Я достоин включения в Зал хоккейной славы. Я достиг большего, чем некоторые игроки там».

«Прочитал интервью с моим давним динамовским товарищем . Хотел дать небольшой совет, так как я давно вернулся из Северной Америки, а сейчас мы с Алексеем соседи в Москве.

Нужно привыкать к нынешней реальности, признания и славы удостаиваются лишь единицы. После завершения профессиональной карьеры большинство из нас остается с травмами, заработанными по ходу многочисленных сезонов, и с небольшими банковскими накоплениями. Никто не знает точную формулу успеха и признания. Особенно на международном уровне.

Признание нынче всем достается по-разному. Так что хочу пожелать Алексею всего самого хорошего в качестве помощника главного тренера « », – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.