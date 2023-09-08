Назаров о словах Ковалева про Зал славы: «Нужно привыкать к нынешней реальности, признания удостаиваются лишь единицы»
Андрей Назаров высказался о словах Алексея Ковалева про Зал хоккейной славы.
Бывший форвард сборной России и клубов НХЛ заявил: «Я достоин включения в Зал хоккейной славы. Я достиг большего, чем некоторые игроки там».
«Прочитал интервью с моим давним динамовским товарищем Алексеем Ковалевым. Хотел дать небольшой совет, так как я давно вернулся из Северной Америки, а сейчас мы с Алексеем соседи в Москве.
Нужно привыкать к нынешней реальности, признания и славы удостаиваются лишь единицы. После завершения профессиональной карьеры большинство из нас остается с травмами, заработанными по ходу многочисленных сезонов, и с небольшими банковскими накоплениями. Никто не знает точную формулу успеха и признания. Особенно на международном уровне.
Признание нынче всем достается по-разному. Так что хочу пожелать Алексею всего самого хорошего в качестве помощника главного тренера «Спартака», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.
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