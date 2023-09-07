Алексей Ковалев: «Я достоин включения в Зал хоккейной славы. Я достиг большего, чем некоторые игроки там»

Теги Питтсбург Рейнджерс Оттава Монреаль Алексей Ковалев НХЛ КХЛ Хоккей

Алексей Ковалев считает, что достоин включения в Зал хоккейной славы.

«Считаю, что заслуживаю включения в Зал хоккейной славы. Если сравнить меня с некоторыми игроками, включенными туда, то я добился большего. Но это не мне решать.

Я заслужил это благодаря всему, что мне, российскому игроку, удалось сделать как на международном уровне, так и в НХЛ. Сейчас некоторым игрокам будет еще сложнее попасть [в Зал хоккейной славы] из-за всего, что происходит в мире.

Я до сих пор являюсь членом Зала славы российского хоккея, и меня это устраивает. Если я никогда не стану им в Северной Америке, не буду злиться. Доволен тем, чего мне удалось достичь», — написал олимпийский чемпион 1992 года и обладатель Кубка Стэнли 1994 года в письме для Radio-Canada.

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