Генменеджер «Трактора» о легионерах: «Переезд из-за океана в Россию – серьезный шаг. Курс рубля вряд ли влияет, ребят сдерживает обстановка в мире»

Алексей Волков рассказал, что «Трактор» ищет защитника-легионера.

– « » также ищет защитника-легионера?

– Да, мы ищем. К сожалению, несколько неплохих ребят не приняли наше предложение. Но мы продолжаем поиски.

Надеюсь, в ближайшее время мы подпишем квалифицированного защитника.

– На решение игроков влияет курс рубля?

– Совокупность факторов. Курс рубля вряд ли влияет, потому что переезд из-за океана в Россию – это серьезный шаг.

Ребят сдерживает обстановка, которая есть в мире, и другие факторы, о которых мы только можем догадываться, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Волков.