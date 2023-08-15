Генменеджер «Трактора» о легионерах: «Переезд из-за океана в Россию – серьезный шаг. Курс рубля вряд ли влияет, ребят сдерживает обстановка в мире»

Теги Трактор Алексей Волков КХЛ Политика деньги Хоккей

Алексей Волков рассказал, что «Трактор» ищет защитника-легионера.

– «Трактор» также ищет защитника-легионера?

– Да, мы ищем. К сожалению, несколько неплохих ребят не приняли наше предложение. Но мы продолжаем поиски.

Надеюсь, в ближайшее время мы подпишем квалифицированного защитника.

– На решение игроков влияет курс рубля?

– Совокупность факторов. Курс рубля вряд ли влияет, потому что переезд из-за океана в Россию – это серьезный шаг.

Ребят сдерживает обстановка, которая есть в мире, и другие факторы, о которых мы только можем догадываться, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Волков.

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