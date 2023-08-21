Зарипов об НХЛ: «Приглашал «Лос-Анджелес» – Морозов отговорил, запугал: «Они здоровые, и как ты там?» В «Рейнджерс» все были за, но тренер сказал, что я взрослый»

Данис Зарипов рассказал, почему не играл в НХЛ, несмотря на предложения.

– Были ли в карьере варианты уехать?

– Самый реальный вариант – это, наверное, когда приглашал «Лос-Анджелес». Я тоже уже настроился, сходил к руководству – тогда у меня был подписан двухлетний контракт с « ». Пошел отпрашиваться, и мне сказали: «Конечно, если хочешь – езжай». Но дали понять – вернешься ли ты, если там не получится?

– Какой был уровень переговоров? Тренер звонил?

– Нет, мне никто не звонил – все через агента. Начали тренироваться здесь – предсезонка начинается значительно раньше. Я начал проходить предсезонку, и меня отговорил .

– Вот как! Леха уже поиграл, вернулся…

– Он меня запугал. Как раз, когда в 2006 году мы выиграли, я играл с ним первый сезон. Начал меня пугать: «Сейчас поедешь в «Лос-Анджелес», они здоровые, и как ты там? У тебя тут только все пошло». Не сказать, что он настаивал, но советы дал хорошие.

Ночь поспал, потренировался, поспал, потренировался – а потом подумал: «А надо ли мне это на самом деле?»

– Ну а что, хорошее звено, хорошая команда, выигрываете…

– Да. И как раз тут же поступило предложение от «Ак Барса» нам с Алексеем подписать контракт на 5 лет, и все – мысли об ушли подчистую.

– История с « » последняя? Больше ничего не было?

– Был вариант, когда у меня была дисквалификация. Других вариантов не оставалось, здесь 2 года нельзя было играть – а играть хотелось, продолжить силы и желание есть. И тут на следующий день после того, как все объявили, мне звонят «Нью-Йорк Рейнджерс» и говорят: «Данис, что думаешь? Если надумаешь, имей в виду, мы хотим тебя пригласить». Думаю: вроде это хорошо, но мне 36 лет. Мне говорят: «Нам как раз такой игрок и нужен – игрок уходит, нам нужна замена». Через день-два созванивались, я уже чуть ли не квартиру там искал.

– Но не ездил туда?

– Не ездил. Я же невыездной.

– Звонили лично тебе?

– Да. Самый важный момент – надо было поговорить с главой лиги, с . Он очень хотел пообщаться со мной, понять, что я не наркоман какой-то и не употребляю всякое.

Наш разговор проходит, но Беттмэна не было – был его помощник. Мы общались два с половиной часа, и он сказал: «Впервые так интересно общаться с хоккеистом». На английском я, естественно, не мог – все через переводчика.

Через день они дали одобрение – что все, Данис может ехать. Я вроде хлопаю в ладоши, жду – и тут поступает звонок. Мне говорят: «Данис, так и так, есть проблема». Говорю: «Что случилось?» – «Ну, все за – генеральный менеджер, хозяин клуба, тренерский штаб – но главный тренер (Ален Виньо – Sports.ru) говорит, что ты взрослый. Команда быстрая, не будешь успевать».

Я говорю: «Я же сразу спросил – мне сказали, что я нужен только на большинство» (смеется). Говорят: «Ну, никак – мы еще попытаемся». Ну, и все, – сказал экс-форвард «Ак Барса» и «Металлурга».

🔥🔥🔥 Шесть лет назад Зарипов мог уехать в «Рейнджерс». В клубе все были за, но взбунтовался главный тренер