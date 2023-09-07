Зарипов отвез следж-хоккеиста на тренировку в рамках благотворительного проекта «Социальное такси»
Данис Зарипов принял участие в благотворительном проекте «Социальное такси».
«Социальное такси» – это сервис по перевозке пассажиров с ограниченными возможностями.
Пассажиром экс-капитана «Ак Барса» стал следж-хоккеист Дияр Файзуллин, играющий на позиции защитника.
Зарипов отвез его на тренировку на «Татнефть-Арену». После этого экс-нападающий посетил занятие следж-хоккеистов на льду.
Напомним, 42-летний хоккеист завершил карьеру в этом году. Зарипов – единственный в истории пятикратный обладатель Кубка Гагарина.
Фото: группа фонда «День Добрых Дел»
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