Зарипов отвез следж-хоккеиста на тренировку в рамках благотворительного проекта «Социальное такси»

Теги Ак Барс Данис Зарипов фото Татнефть-Арена детский хоккей Хоккей

Данис Зарипов принял участие в благотворительном проекте «Социальное такси».

«Социальное такси» – это сервис по перевозке пассажиров с ограниченными возможностями.

Пассажиром экс-капитана «Ак Барса» стал следж-хоккеист Дияр Файзуллин, играющий на позиции защитника.

Зарипов отвез его на тренировку на «Татнефть-Арену». После этого экс-нападающий посетил занятие следж-хоккеистов на льду. 

Напомним, 42-летний хоккеист завершил карьеру в этом году. Зарипов – единственный в истории пятикратный обладатель Кубка Гагарина. 

 

 Фото: группа фонда «День Добрых Дел»

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