Зарипов отвез следж-хоккеиста на тренировку в рамках благотворительного проекта «Социальное такси»

Данис Зарипов принял участие в благотворительном проекте «Социальное такси».

«Социальное такси» – это сервис по перевозке пассажиров с ограниченными возможностями.

Пассажиром экс-капитана « » стал следж-хоккеист Дияр Файзуллин, играющий на позиции защитника.

отвез его на тренировку на «Татнефть-Арену». После этого экс-нападающий посетил занятие следж-хоккеистов на льду.

Напомним, 42-летний хоккеист завершил карьеру в этом году. Зарипов – единственный в истории пятикратный обладатель Кубка Гагарина.

Фото: группа фонда «День Добрых Дел»