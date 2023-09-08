Коршков об «Амуре»: «Для плей-офф нужно брать 50% очков на выезде и около 80 – дома. Пока у нас небольшое отставание»

Егор Коршков наметил план «Амура» по набору очков для выхода в плей-офф.

– Как оцените старт « » – победа над «Витязем», поражения от «Динамо» и «Спартака»?

– Чемпионат только начинается, рано давать оценки. На мой взгляд, по игре заслуживали лучшего результата. В матчах с московскими клубами были отрезки, когда владели инициативой и показывали тот хоккей, который ставит тренерский штаб.

Разобрали эти матчи, сделали выводы. Идем дальше, впереди Тольятти и «Лада».

– С тремя баллами вы в среднем набираете одно очко за игру. Нормальный график?

– По поводу личных результатов вообще не заморачиваюсь. В конце чемпионата еще можно обратить на них внимание, а сейчас важно набрать ход вместе с командой и в таблице взять свои очки.

Вообще наша первоочередная задача в регулярном чемпионате – завоевать путевку в плей-офф. Для этого нужно брать примерно 50 процентов очков на выезде и около 80 – дома. Это хороший кубковый ход. Но пока у нас есть небольшое отставание, – сказал форвард клуба из Хабаровска.