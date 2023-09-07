Мартемьянов после 3:5 со «Спартаком»: «Уныния в глазах команды не увидел, это радует. Мы на стадии становления»

Андрей Мартемьянов подвел итоги матча со «Спартаком» (3:5).

«Очень нервная игра, мы нахватали много удалений в начале матча. При игре в равных составах мы были сильнее «Спартака». Может, где-то перехлестывали эмоции, отсюда и удаления. По самоотдаче претензий к команде нет.

Если сравнивать матчи со «Спартаком» и с «Динамо» (1:3), то я бы не сказал, что «Спартак» выглядел слабее «Динамо». У них впечатляющая атака, они много забивают, там играют мастеровитые ребята.

На [этот] матч поменяли подготовку, и мы выглядели хорошо. У нас новая команда. В таких матчах проверяю, на кого могу надеяться. Мы на стадии становления. Уныния в глазах команды я не увидел, это меня радует», – сказал главный тренер «Амура» Мартемьянов.