Мартемьянов после 3:5 со «Спартаком»: «Уныния в глазах команды не увидел, это радует. Мы на стадии становления»

Теги Амур Спартак КХЛ Андрей Мартемьянов Р-Спорт Хоккей

Андрей Мартемьянов подвел итоги матча со «Спартаком» (3:5).

«Очень нервная игра, мы нахватали много удалений в начале матча. При игре в равных составах мы были сильнее «Спартака». Может, где-то перехлестывали эмоции, отсюда и удаления. По самоотдаче претензий к команде нет.

Если сравнивать матчи со «Спартаком» и с «Динамо» (1:3), то я бы не сказал, что «Спартак» выглядел слабее «Динамо». У них впечатляющая атака, они много забивают, там играют мастеровитые ребята.

На [этот] матч поменяли подготовку, и мы выглядели хорошо. У нас новая команда. В таких матчах проверяю, на кого могу надеяться. Мы на стадии становления. Уныния в глазах команды я не увидел, это меня радует», – сказал главный тренер «Амура» Мартемьянов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий