Рашевский о 3:5 от «Металлурга»: «Динамо» обязательно реабилитируется. Разберем ошибки и будем двигаться дальше»
Дмитрий Рашевский оценил поражение московского «Динамо» от «Металлурга» (3:5) в КХЛ.
— Неважно начали, первый период проспали. Во втором поняли, что в хоккей играем. Начали действовать правильно, добавили скорости и темпа, поэтому сумели сократить разрыв в счете.
В конце чуть не хватило, должны были сравнивать и были моменты для этого, но сегодня удача не на нашей стороне.
— Скорее всего, вы разбирали матч «Металлурга» с ЦСКА и выделяли сильные стороны. Смог ли соперник все их продемонстрировать, и с чем у вас не получилось справиться?
— Была установка перед игрой, что защитники хорошо идут в давление и у них быстрые, юркие нападающие. Нужно было быстрее выходить из зоны. Что-то получалось, что-то нет, но мы старались придерживаться плана на игру.
— Твоя шайба придала положительных эмоций?
— Думаю, немного взбодрила команду. Любой гол всегда помогает морально. После него нам стало легче играть.
— Следующая игра против «Сочи». Насколько важно будет реабилитироваться?
— Мы обязательно реабилитируемся, завтра соберемся, разберем ошибки и будем двигаться дальше, – сказал форвард «Динамо».
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