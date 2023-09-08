Рашевский о 3:5 от «Металлурга»: «Динамо» обязательно реабилитируется. Разберем ошибки и будем двигаться дальше»

Дмитрий Рашевский оценил поражение московского «Динамо» от «Металлурга» (3:5) в КХЛ.

— Неважно начали, первый период проспали. Во втором поняли, что в хоккей играем. Начали действовать правильно, добавили скорости и темпа, поэтому сумели сократить разрыв в счете.

В конце чуть не хватило, должны были сравнивать и были моменты для этого, но сегодня удача не на нашей стороне.

— Скорее всего, вы разбирали матч « » с ЦСКА и выделяли сильные стороны. Смог ли соперник все их продемонстрировать, и с чем у вас не получилось справиться?

— Была установка перед игрой, что защитники хорошо идут в давление и у них быстрые, юркие нападающие. Нужно было быстрее выходить из зоны. Что-то получалось, что-то нет, но мы старались придерживаться плана на игру.

— Твоя шайба придала положительных эмоций?

— Думаю, немного взбодрила команду. Любой гол всегда помогает морально. После него нам стало легче играть.

— Следующая игра против «Сочи». Насколько важно будет реабилитироваться?

— Мы обязательно реабилитируемся, завтра соберемся, разберем ошибки и будем двигаться дальше, – сказал форвард « ».