Разин про 5:3 с «Динамо»: «Был счет 2:0, могли забивать третью, вместо этого 2:1. Было 3:1, могли забивать четвертую, вместо этого 3:2. Но ребята молодцы, сыграли по заданию»

Теги Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Динамо Никита Михайлис Чемпионат.com Данила Юров Хоккей

Андрей Разин прокомментировал победу над московским «Динамо» (5:3).

«Знали, что «Динамо» хорошо начинает матчи, а у нас в первых двух играх были проблемы с началом матчей. Сегодня исправили эту ошибку и хорошо провели первый период, выиграв его. Начало второго периода тоже было хорошим, потом получилось неоднозначное состояние.

Был счет 2:0, могли забивать третью, вместо этого 2:1. Был счет 3:1, могли забивать четвертую, вместо этого 3:2. В третьем периоде «Динамо» хорошо играло и много времени провело в атаке, но ребята молодцы, сыграли по заданию и допустили всего одну грубейшую ошибку, когда вчетвером пропустили атаку с ходу. А так все было грамотно, нас с победой.

Перестановки в звеньях в ходе матча? У нас немного один человек выпал, решили сделать перестановки. Юров как центральный может играть на этой позиции, поэтому все срослось. Снова быстрый гол во втором периоде? Нет никакого секрета. Это стечение обстоятельств.

Как так быстро восстановились после победы над ЦСКА? У нас есть свой комплекс упражнений после игры, ребята дисциплинированно делают его и восстанавливаются.

Дубль Михайлиса? Мы его и брали как лидера, чтобы он выполнял ту работу, которую умеет. Прежде всего, это забивал голы. Но и черновой работы он много делает. Плюс их связка с Ди, мы ее планировали, и сейчас Ди потихоньку набирает форму, поэтому такой результат.

Данька Юров первые два периода с ними играл, и там сложилась неплохая троечка», — сказал главный тренер «Металлурга».

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1 комментарий

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Виталий Макеев
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МАГНИТКУ С КРАСИВОЙ ПОБЕДОЙ. БЕДА ДИНАМО В ТОМ, ЧТОТТАМ ЕСТЬ АЛЕША КУДАШОВ. ПОКА ЕГО НЕ УБЕРУ, И ЭТИХ КРИВОРУКИХ НЕ КАКОГО РЕЗУЛЬТАТА НЕ БУДЕТ. НЕКОГДА ЛДИН ИЗ ЛИДЕРОВ НАШЕГО ХОККЕЯ ПРЕВРАТИЛСЯ ПОСТАВЩИКОВ ОЧКОВ. ПОЗОРИЩЕ
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