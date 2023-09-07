Алексей Кудашов: «Динамо» пойдет по нарастающей. Сейчас не время для оптимальных кондиций»

Алексей Кудашов после матча с «Металлургом» объяснил слабую реализацию моментов.

«Динамо» проиграло дома команде из Магнитогорска (3:5).

«Планирую ли поговорить с игроками о важности реализации моментов – Муранов не забил, а Михайлис в ответ забил? Вы знаете, мы каждый день разговариваем на эту тему.

Если бы это работало, я, наверное, запись сделал бы, чтобы они слушали меня постоянно. Сработала классическая пословица: не забиваешь ты – забивают тебе.

Проблема в психологии? Я говорил в начале сезона, что немного мы поменяли подготовку к этому чемпионату. Планируем, что все пойдет по нарастающей. Сейчас, может, и не время быть в оптимальных кондициях.

Моторыгин сыграл два матча подряд? Скажу честно, хотели проверить его в такой игре. Будет ли ротация перед «Сочи»? Посмотрим. Пока не могу сказать вам, потому что надо все проанализировать и посмотреть, что у нас есть.

Следующая игра у нас в час дня. Посмотрим. Может быть, ничего и не будем менять. Иногда стабильность – она как-то спокойнее», – сказал главный тренер « ».