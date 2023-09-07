Капризов – в топ-10 претендентов на приз лучшему снайперу НХЛ по версии Daily Faceoff. Макдэвид – 1-й

Кирилл Капризов вошел в топ-10 претендентов на приз лучшему снайперу НХЛ.

Daily Faceoff составил список из 10 претендентов на «Морис Ришар Трофи» – награды, ежегодно вручаемой лучшему снайперу регулярки НХЛ.

Капризов, выступающий за «Миннесоту», занял 10-е место.

Топ-10 претендентов на «Морис Ришар Трофи» по версии Daily Faceoff выглядит так:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон»

2. Остон Мэттьюс, «Торонто»

3. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»

4. Давид Пастрняк, «Бостон»

5. Микко Рантанен, «Колорадо»

6. Тейдж Томпсон, «Баффало»

7. Джейсон Робертсон, «Даллас»

8. Коул Кофилд, «Монреаль»

9. Джек Хьюз, «Нью-Джерси»

10. Кирилл Капризов, «Миннесота»