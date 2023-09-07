Капризов – в топ-10 претендентов на приз лучшему снайперу НХЛ по версии Daily Faceoff. Макдэвид – 1-й

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Кирилл Капризов вошел в топ-10 претендентов на приз лучшему снайперу НХЛ.

Daily Faceoff составил список из 10 претендентов на «Морис Ришар Трофи» – награды, ежегодно вручаемой лучшему снайперу регулярки НХЛ.

Капризов, выступающий за «Миннесоту», занял 10-е место.

Топ-10 претендентов на «Морис Ришар Трофи» по версии Daily Faceoff выглядит так:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон»

2. Остон Мэттьюс, «Торонто»

3. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»

4. Давид Пастрняк, «Бостон»

5. Микко Рантанен, «Колорадо»

6. Тейдж Томпсон, «Баффало»

7. Джейсон Робертсон, «Даллас»

8. Коул Кофилд, «Монреаль»

9. Джек Хьюз, «Нью-Джерси»

10. Кирилл Капризов, «Миннесота»

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17 комментариев

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Белый офицер
Ответ Serge Vendino
Ладно Овечкин. Удивительно, что Кучерова нет. Но раз тут Кофилд есть выше Хьюза и Каприза, все понятно с объективностью рейтинга
Кучеров не снайпер. Ришар ему не светит. Так что тут все объективно. А Капризов где то 5-6 место с Рантаненом делить должен. Кого здесь не хватает так это Пойнта, вот он как раз вместо Коуфилда и должен быть.
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Александр Витюк
Ответ ОттоДракула
Рантанен напоминает тех игроков, которые раз в жизни пробивают полтинник и потом уже ни разу к этой цифре не приближаются.
У человека 513 очков за 490 матчей и 87 в 70 в плей-офф. Он 30 стабильно забивает, с чему бы ему больше не приблизиться к этой цифре?
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Oleg Olegov
Овечкина прям настолько нет?
Александр, разозлитесь)
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Джон Мщузавсех
Я бы добавил Кузьменко, Штуцле и Ткачака. Но после Кофилда всё понятно.
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Strannix
Топ кто-то по пьяни составлял?
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Serge Vendino
Ответ Oleg Olegov
Овечкина прям настолько нет? Александр, разозлитесь)
Ладно Овечкин. Удивительно, что Кучерова нет.
Но раз тут Кофилд есть выше Хьюза и Каприза, все понятно с объективностью рейтинга
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Федор Петров
Ответ Serge Vendino
Ладно Овечкин. Удивительно, что Кучерова нет. Но раз тут Кофилд есть выше Хьюза и Каприза, все понятно с объективностью рейтинга
Кучеров больше по передачам
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Garikus89
Ответ Hlebushik09
Главные претенденты это Мэттьюс, Пастрняк и Драйзайтль. Насчёт Макдэвида, сомневаюсь что он покажет такие же снайперские показатели, как в прошедшем сезоне.
Пастрняк будет без Бержерона, а с Захой, ему будет тяжеловато)
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Hlebushik09
Ответ Garikus89
Пастрняк будет без Бержерона, а с Захой, ему будет тяжеловато)
Ну посмотрим чего он стоит без Бержерона.
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Hlebushik09
Главные претенденты это Мэттьюс, Пастрняк и Драйзайтль. Насчёт Макдэвида, сомневаюсь что он покажет такие же снайперские показатели, как в прошедшем сезоне.
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Владимир Самсонов
Кофилд выше, чем должен. Я бы Кучерова или Стэмкоса выше поставил ( если у них травм не будет)
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Velirpa
за Леона.
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Einfach Safari
Ответ Oleg Olegov
Овечкина прям настолько нет? Александр, разозлитесь)
кто ему пасы-то давать будет? Коля Вялый походу всё, Кузя ментально в Челябе уже) свои 30 надеюсь забьёт на классе, но Ришар трофи что-то из области фантастики, учитывая состав Вашиков
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YoRHa
Ответ Белый офицер
Кучеров не снайпер. Ришар ему не светит. Так что тут все объективно. А Капризов где то 5-6 место с Рантаненом делить должен. Кого здесь не хватает так это Пойнта, вот он как раз вместо Коуфилда и должен быть.
Поинт в примечании. Достойны упоминания, так сказать :)

"Other Rocket Richard Trophy candidates to watch: Alex Ovechkin, Nathan MacKinnon, Tim Stutzle, Elias Pettersson, Brayden Point, Kyle Connor, Timo Meier, Alex DeBrincat, Connor Bedard, Carter Verhaeghe"
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YoRHa
Ответ Garikus89
Пастрняк будет без Бержерона, а с Захой, ему будет тяжеловато)
Он с Захой большую часть сезона играл.
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