Трямкин о конкуренции в КХЛ: «Кто мешает собрать команду, как ЦСКА, СКА, «Ак Барс»? «Автомобилист» стал намного сильнее. Верю, что мы можем выиграть»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Никита Трямкин Хоккей

Никита Трямкин считает, что «Автомобилист» будет сильнее в следующем сезоне.

– «Автомобилист» – амбициозный клуб, но вы никак не можете пройти дальше второго раунда. У вас у самого руки не опускаются после ежегодных неудач?

– Не опускаются. Представляете, насколько приятнее будет выиграть кубок, когда тебе говорят: «Да смени клуб, вы никогда не выиграйте».

Хочется ответить на это: «Ты дурак, что ли?» Я искреннее верю, что мы можем выиграть, всем сердцем и всей душой верю.

– Поражение от «Металлурга» – самое болезненное в карьере?

– Думаю, да. Вести за шесть минут до конца матча 3:1 и проиграть в овертайме 3:4… Это было болезненно.

– Почему так случилось?

– Честно, не смотрел эту игру. Не знаю, почему так получилось. Значит, надо было всем сыграть хладнокровнее, ответственнее.

Когда ты ведешь в серии, бьешься, все сводится к седьмому матчу и вроде бы вот, не шажок, а просто за ленточку зайти… А туда не зайти… То, что не убивает, делает нас сильнее.

Никакая команда сразу не выигрывала. Каждая чемпионская команда строится по крупицам.

У нас остался костяк, произошли точечные изменения. Считаю, что «Автомобилист» стал намного сильнее. Посмотрим, как это на самом деле будет.

– Леонид Тамбиев тут сказал, что в КХЛ заранее известно три полуфиналиста из четырех. Вас не угнетает такая конкуренция в лиге?

– Тем интереснее. Возьми обыграй – и будешь в числе полуфиналистов. Сильные команды. У нас есть потолок зарплат, все в равных условиях.

Кто мешает собрать такую же команду, как ЦСКА, СКА, «Ак Барс»? О них же идет речь.

Кто мог знать, что «Ак Барс», который осенью шел на восьмом месте, будет играть в финале. Все перевернулось с ног на голову.

– Потолок зарплат работает в полной мере?

– Можешь собрать игроков на пол в 400 миллионов, можешь под потолок в 900.

Вы же видите, сколько игроков переходит в другие команды.

Считаю, что уровень подравнялся, нет такого огромного разрыва, который был раньше. Поскольку-постольку работает, – сказал защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин.

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