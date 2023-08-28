Трямкин о конкуренции в КХЛ: «Кто мешает собрать команду, как ЦСКА, СКА, «Ак Барс»? «Автомобилист» стал намного сильнее. Верю, что мы можем выиграть»

Никита Трямкин считает, что «Автомобилист» будет сильнее в следующем сезоне.

– « » – амбициозный клуб, но вы никак не можете пройти дальше второго раунда. У вас у самого руки не опускаются после ежегодных неудач?

– Не опускаются. Представляете, насколько приятнее будет выиграть кубок, когда тебе говорят: «Да смени клуб, вы никогда не выиграйте».

Хочется ответить на это: «Ты дурак, что ли?» Я искреннее верю, что мы можем выиграть, всем сердцем и всей душой верю.

– Поражение от «Металлурга» – самое болезненное в карьере?

– Думаю, да. Вести за шесть минут до конца матча 3:1 и проиграть в овертайме 3:4… Это было болезненно.

– Почему так случилось?

– Честно, не смотрел эту игру. Не знаю, почему так получилось. Значит, надо было всем сыграть хладнокровнее, ответственнее.

Когда ты ведешь в серии, бьешься, все сводится к седьмому матчу и вроде бы вот, не шажок, а просто за ленточку зайти… А туда не зайти… То, что не убивает, делает нас сильнее.

Никакая команда сразу не выигрывала. Каждая чемпионская команда строится по крупицам.

У нас остался костяк, произошли точечные изменения. Считаю, что «Автомобилист» стал намного сильнее. Посмотрим, как это на самом деле будет.

– Леонид Тамбиев тут сказал, что в заранее известно три полуфиналиста из четырех. Вас не угнетает такая конкуренция в лиге?

– Тем интереснее. Возьми обыграй – и будешь в числе полуфиналистов. Сильные команды. У нас есть потолок зарплат, все в равных условиях.

Кто мешает собрать такую же команду, как , СКА, « »? О них же идет речь.

Кто мог знать, что «Ак Барс», который осенью шел на восьмом месте, будет играть в финале. Все перевернулось с ног на голову.

– Потолок зарплат работает в полной мере?

– Можешь собрать игроков на пол в 400 миллионов, можешь под потолок в 900.

Вы же видите, сколько игроков переходит в другие команды.

Считаю, что уровень подравнялся, нет такого огромного разрыва, который был раньше. Поскольку-постольку работает, – сказал защитник «Автомобилиста» .