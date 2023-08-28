Трямкин включил Хедмана, Йоси и Бернса в свой топ-3 защитников: «Топ-1 – это 100% Виктор»

Никита Трямкин порассуждал о роли современных защитников в хоккее.

– Сегодня есть тренд на маленьких и юрких игроков. Нет ощущения, что время таких габаритных защитников, как вы, проходит?

– Не считаю, что дело обстоит так.

– – не таких габаритов, а он ролевая модель сегодня.

– За основу можно взять и Коннора Макдэвида. Таких игроков вообще больше нет. Макар – уникум.

Я же не говорю, что я как Макар. Какой из меня Макар? У меня другие задачи на льду. Самая главная задача защитника – не пропускать.

– взял «Норрис», он человек, который прежде всего помогает в атаке.

– Это очень хорошо, что он взял «Норрис Трофи». Он набрал 101 очко, и какой у него минус?

– «Минус 26».

– Никто не говорит, что он плохой игрок. Он набрал 101 очко, больше, чем некоторые топовые нападающие. Но он такой игрок.

Я не наберу 101 очко. Моя задача – помогать моему вратарю. Если есть возможность, помогу нападающему. Но моя главная задача — не пропускать.

– Назовите свой топ-3 защитников.

– Интересно… , . Топ-1 – это 100% Хедман. Я больше сужу по габаритам.

Нравится подмечать для себя детали. Он габаритный защитник, играет в первой паре, это круто. Третьим пусть будет Брент Бернс, – сказал защитник « » Никита Трямкин.