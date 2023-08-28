Трямкин включил Хедмана, Йоси и Бернса в свой топ-3 защитников: «Топ-1 – это 100% Виктор»
Никита Трямкин порассуждал о роли современных защитников в хоккее.
– Сегодня есть тренд на маленьких и юрких игроков. Нет ощущения, что время таких габаритных защитников, как вы, проходит?
– Не считаю, что дело обстоит так.
– Кэйл Макар – не таких габаритов, а он ролевая модель сегодня.
– За основу можно взять и Коннора Макдэвида. Таких игроков вообще больше нет. Макар – уникум.
Я же не говорю, что я как Макар. Какой из меня Макар? У меня другие задачи на льду. Самая главная задача защитника – не пропускать.
– Эрик Карлссон взял «Норрис», он человек, который прежде всего помогает в атаке.
– Это очень хорошо, что он взял «Норрис Трофи». Он набрал 101 очко, и какой у него минус?
– «Минус 26».
– Никто не говорит, что он плохой игрок. Он набрал 101 очко, больше, чем некоторые топовые нападающие. Но он такой игрок.
Я не наберу 101 очко. Моя задача – помогать моему вратарю. Если есть возможность, помогу нападающему. Но моя главная задача — не пропускать.
– Назовите свой топ-3 защитников.
– Интересно… Роман Йоси, Виктор Хедман. Топ-1 – это 100% Хедман. Я больше сужу по габаритам.
Нравится подмечать для себя детали. Он габаритный защитник, играет в первой паре, это круто. Третьим пусть будет Брент Бернс, – сказал защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин.
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Ну с мнением Трямкина всё понятно.
Непонятно по каким критериям оценивать защитников. "Полузащитник", защитник-домосед, сбалансированный игрок обороны. Карлссон, Слэвин, Хэдман, Макар, Йоси, Пьетранжело, Фокс... и вроде все защитники.