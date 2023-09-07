Разин подарил кепку с автографом фанату, изобразившему его в образе древнеегипетского бога солнца Ра

Андрей Разин встретился с фанатом, изобразившим его в образе бога Ра.

5 сентября « » на выезде победил ЦСКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:2. Один из фанатов клуба из Магнитогорска принес на игру плакат, на котором главный тренер «Металлурга» Разин изображен в виде древнеегипетского бога солнца Ра.

«Веди нас к кубку, солнцеликий Р. А.» – говорилось на плакате.

«Помните болельщика с великолепным плакатом на матче против ЦСКА? Мы нашли его! Николай Буин живет в Москве, но сам родом из Магнитогорска и с детства болеет за «Металлург».

В неигровой день встретился с Николаем, поблагодарил за поддержку и подарил кепку с автографом. А сам Николай рассказал, как начал болеть за «Металлург» и почему сравнил Андрея Владимировича с древнеегипетским богом», – говорится в сообщении «Металлурга».

Фото: t.me/metallurgmgn

Разин о плакате с надписью «Веди нас к кубку, солнцеликий Р. А.»: «Оригинально, спасибо!»