Разин о плакате с надписью «Веди нас к кубку, солнцеликий Р. А.»: «Оригинально, спасибо!»

Теги Металлург Мг болельщики фото КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Матч ТВ Хоккей

Фанат «Металлурга» изобразил Андрея Разина в образе древнеегипетского бога Ра.

5 сентября «Металлург» на выезде победил ЦСКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:2. 

Один из фанатов клуба из Магнитогорска принес на игру плакат, на котором главный тренер «Металлурга» Разин изображен в виде древнеегипетского бога солнца Ра.

«Веди нас к кубку, солнцеликий Р. А.» – говорится на плакате.

Главный тренер «Металлурга» поблагодарил болельщика за плакат.

– Вчера увидел этот плакат в социальных сетях, сегодня друзья пересылали. Неожиданно для меня.

– Бывали в Египте?

– Да, но в мифологию не погружался.

– Что можете сказать болельщику за такую идею?

– Оригинально, спасибо! – сказал Разин.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Asl Ali
весело . правда
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sd4fmwrvz8
Молодчик 👏видимо парниша историк какой то😁
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег
Принимаю как должное. Принеси кубок Андрюха в Магнитку....💥💥💥💥💥
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Шелема
Ответ sd4fmwrvz8
Молодчик 👏видимо парниша историк какой то😁
совершенно необязательно быть историком, эта инфа в школьном учебнике есть про древний Египет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий