Разин о плакате с надписью «Веди нас к кубку, солнцеликий Р. А.»: «Оригинально, спасибо!»
Фанат «Металлурга» изобразил Андрея Разина в образе древнеегипетского бога Ра.
5 сентября «Металлург» на выезде победил ЦСКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:2.
Один из фанатов клуба из Магнитогорска принес на игру плакат, на котором главный тренер «Металлурга» Разин изображен в виде древнеегипетского бога солнца Ра.
«Веди нас к кубку, солнцеликий Р. А.» – говорится на плакате.
Главный тренер «Металлурга» поблагодарил болельщика за плакат.
– Вчера увидел этот плакат в социальных сетях, сегодня друзья пересылали. Неожиданно для меня.
– Бывали в Египте?
– Да, но в мифологию не погружался.
– Что можете сказать болельщику за такую идею?
– Оригинально, спасибо! – сказал Разин.
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