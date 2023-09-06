Разин о плакате с надписью «Веди нас к кубку, солнцеликий Р. А.»: «Оригинально, спасибо!»

Фанат «Металлурга» изобразил Андрея Разина в образе древнеегипетского бога Ра.

5 сентября « » на выезде победил ЦСКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

Один из фанатов клуба из Магнитогорска принес на игру плакат, на котором главный тренер «Металлурга» изображен в виде древнеегипетского бога солнца Ра.

«Веди нас к кубку, солнцеликий Р. А.» – говорится на плакате.

Главный тренер «Металлурга» поблагодарил болельщика за плакат.

– Вчера увидел этот плакат в социальных сетях, сегодня друзья пересылали. Неожиданно для меня.

– Бывали в Египте?

– Да, но в мифологию не погружался.

– Что можете сказать болельщику за такую идею?

– Оригинально, спасибо! – сказал Разин.