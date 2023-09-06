Разин о голе Кошелева ЦСКА в меньшинстве: «Не знал, что он умел летать. У меня это вызвало эффект «вау»

Андрей Разин оценил гол форварда «Металлурга» Семена Кошелева в матче с ЦСКА (4:2).

— Павел Акользин постоянно забивает армейцам. Это ваше секретное оружие?

— Не знал. Теперь буду знать.

— Вы знали, что умеет летать? Он забил потрясающий гол в меньшинстве.

— Я не знал, что он умел летать. Поражен. У меня это вызвало эффект «вау». Вот видите, сколько нового узнаю: Пашка забивает , Семен летает. Вот такая у меня команда, — сказал главный тренер « ».