Разин о голе Кошелева ЦСКА в меньшинстве: «Не знал, что он умел летать. У меня это вызвало эффект «вау»

Теги Металлург Мг ЦСКА КХЛ Андрей Разин Семен Кошелев Хоккей

Андрей Разин оценил гол форварда «Металлурга» Семена Кошелева в матче с ЦСКА (4:2).

— Павел Акользин постоянно забивает армейцам. Это ваше секретное оружие?

— Не знал. Теперь буду знать.

— Вы знали, что Семен Кошелев умеет летать? Он забил потрясающий гол в меньшинстве.

— Я не знал, что он умел летать. Поражен. У меня это вызвало эффект «вау». Вот видите, сколько нового узнаю: Пашка забивает ЦСКА, Семен летает. Вот такая у меня команда, — сказал главный тренер «Металлурга».

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1 комментарий

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Антон Некрасов
дай бог , Андрей Владимирович, чтобы так и дальше было , ммг с хорошей победой !
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+3
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