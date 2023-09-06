Владимир Крикунов: «Раньше лимит доверия к тренерам был больше. Сейчас все сразу хотят результат. Моего знакомого уволили после одной игры!»

Теги Северсталь Алексей Кудашов Владимир Крикунов КХЛ Андрей Разин Динамо Спорт-Экспресс Хоккей

Владимир Крикунов отметил, что раньше лимит доверия к тренерам был больше.

– Сейчас жизнь тренера сложнее, чем 20 лет назад?

– Да. Все хотят результат. Причем сразу. Раньше тренеры дольше работали в клубах. Нам доверяли команду, мы строили ее. Если руководство взяло на работу, то оно так не лезло в команду, как сейчас.

Тренер владел запасом доверия не на один год. А сейчас – на месяц такого нет. Помню, одного моего хорошего знакомого уволили после одной игры! Что можно требовать с тренера за такой короткий срок?

Раньше лимит доверия был больше. Я семь лет работал в Минске. Тренеру нужно три года, чтобы сделать команду. Дальше – все зависит от возможностей.

Так я работал в «Нефтехимике»: на третий год всегда получалась хорошая команда. Посмотрите на Разина в Череповце. Уже в позапрошлом году он создал хорошую команду, но нет возможностей купить топовых игроков. Из ребят, которые были в «Северстали», он выжал все. Подготовил их, воспитал и дал результат.

– Можно сказать, что московское «Динамо» с Алексеем Кудашовым идет этим путем?

– Да. Он что-то перестраивает. В этом году должна быть хорошая команда, – сказал заслуженный тренер России, советник гендиректора «Динамо» Крикунов.

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