Василий Атанасов: «Торпедо» чувствует себя посолиднее – сохранился костяк, были молодыми в прошлом сезоне. Я набрался уверенности и готов демонстрировать свой хоккей»
Василий Атанасов заявил, что «Торпедо» солиднее чувствует себя в КХЛ.
Хоккеист высказался об итогах матча Фонбет чемпионата КХЛ против СКА (4:3).
– После быстрого первого ответного гола у нас еще больше сил появилось, и стало все лучше получаться.
Нащупали свою игру и контролировали ее до финальной сирены.
Мы играли правильно и друг за друга. Ключевой момент матча был, когда выстояли при игре «3 на 5», успокоились и перевернули игру.
– Что изменилось в вашей игре по сравнению с предыдущим сезоном?
– Набрался уверенности и готов демонстрировать свой хоккей в КХЛ. В эпизодах с первым и третьим голами сыграл на импровизации, ничего заранее не оценивал.
Никакого головокружения от набранных собой очков в первых двух матчах нет.
У нас сохранился костяк, и благодаря этому мы действуем более уверенно.
В прошлом году мы были молодыми ребятами, в этом году уже немного посолиднее себя чувствуем. Попривыкли к КХЛ, – сказал нападающий «Торпедо» Василий Атанасов.
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