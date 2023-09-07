Василий Атанасов: «Торпедо» чувствует себя посолиднее – сохранился костяк, были молодыми в прошлом сезоне. Я набрался уверенности и готов демонстрировать свой хоккей»

Теги СКА Торпедо КХЛ Василий Атанасов Хоккей

Василий Атанасов заявил, что «Торпедо» солиднее чувствует себя в КХЛ.

Хоккеист высказался об итогах матча Фонбет чемпионата КХЛ против СКА (4:3).

– После быстрого первого ответного гола у нас еще больше сил появилось, и стало все лучше получаться.

Нащупали свою игру и контролировали ее до финальной сирены.

Мы играли правильно и друг за друга. Ключевой момент матча был, когда выстояли при игре «3 на 5», успокоились и перевернули игру.

– Что изменилось в вашей игре по сравнению с предыдущим сезоном?

– Набрался уверенности и готов демонстрировать свой хоккей в КХЛ. В эпизодах с первым и третьим голами сыграл на импровизации, ничего заранее не оценивал.

Никакого головокружения от набранных собой очков в первых двух матчах нет.

У нас сохранился костяк, и благодаря этому мы действуем более уверенно.

В прошлом году мы были молодыми ребятами, в этом году уже немного посолиднее себя чувствуем. Попривыкли к КХЛ, – сказал нападающий «Торпедо» Василий Атанасов.

1 комментарий

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Матроскин52
Ты сегодня был монстр! Продолжай в том же духе, но помни - позовут в СКА , не ходи… сгинешь… Играй там где душа…
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