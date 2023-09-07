Давыдов о Моторыгине: «От него идет какая-то уверенность, редкое свойство для молодых вратарей. В свое время оно было у Набокова и Еременко»

Теги Александр Еременко Виталий Давыдов Евгений Набоков КХЛ Никита Гусев Динамо Игорь Ожиганов Максим Моторыгин Хоккей

Виталий Давыдов поделился мнением о вратаре «Динамо» Максиме Моторыгине.

– Высокие ожидания от звездных новичков «Динамо» – защитника Ожиганова и форварда Гусева. Они их оправдывают?

– Первые выводы сделаем после десятого матча. Пока четкой картины нет. Есть хорошие смены, есть и средние. Идет привыкание к новой команде.

– Тогда кого в ней выделите?

– Осторожно отмечу молодого вратаря Моторыгина. Мне он понравился и в контрольных матчах, и в официальном против «Амура».

От него идет какая-то уверенность, редкое свойство для молодых вратарей. В свое время в «Динамо» оно было у Евгения Набокова и, наверное, у Александра Еременко. Дебют Моторыгина об этом напомнил. И замотивировал наших опытных вратарей.

Но понятно, что пока это только авансы – в том числе от тренерского штаба. Молодых нужно отмечать очень аккуратно. Похвала в прессе должна быть для них стимулом работать еще больше. Но нередко все происходит наоборот, – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

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1 комментарий

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Валерий Сергеевич
Дай Бог, чтобы Максим поддержал эту традицию.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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