Давыдов о Моторыгине: «От него идет какая-то уверенность, редкое свойство для молодых вратарей. В свое время оно было у Набокова и Еременко»

Виталий Давыдов поделился мнением о вратаре «Динамо» Максиме Моторыгине.

– Высокие ожидания от звездных новичков «Динамо» – защитника и форварда . Они их оправдывают?

– Первые выводы сделаем после десятого матча. Пока четкой картины нет. Есть хорошие смены, есть и средние. Идет привыкание к новой команде.

– Тогда кого в ней выделите?

– Осторожно отмечу молодого вратаря Моторыгина. Мне он понравился и в контрольных матчах, и в официальном против «Амура».

От него идет какая-то уверенность, редкое свойство для молодых вратарей. В свое время в « » оно было у Евгения Набокова и, наверное, у Александра Еременко. Дебют Моторыгина об этом напомнил. И замотивировал наших опытных вратарей.

Но понятно, что пока это только авансы – в том числе от тренерского штаба. Молодых нужно отмечать очень аккуратно. Похвала в прессе должна быть для них стимулом работать еще больше. Но нередко все происходит наоборот, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.