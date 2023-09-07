Президент «Динамо» о Кровопускове: «Суд будет решать, чем закончится история. Мы выявили вопросы, связанные с нарушением финансово-хозяйственной дисциплины»

Теги КХЛ Михаил Тюркин Динамо Чемпионат.com Евгений Кровопусков Виктор Воронин Хоккей

Президент «Динамо» высказался об экс-гендиректоре клуба Евгении Кровопускове.

«С Кровопусковым сложилась известная ситуация. Мы выявили вопросы, связанные с нарушением финансово-хозяйственной дисциплины. Провели соответствующие аудиторские проверки, материалы направлены в следственные органы. Чем закончится история, будет решать суд.

Что касается последующих гендиректоров, то работа ими проводилась – и Тюркиным, и Кошкиным. Но тем не менее совет директоров и акционеры клуба не в полной мере были удовлетворены теми результатами, которых добился генеральный директор. Все-таки генеральный директор – это основное лицо клуба, формирующее административно-хозяйственную работу и всю организацию клуба. Поэтому от генерального директора многое зависит.

И происходившие перестановки не были требованием Воронина. Решение принимали акционеры», – сказал президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин.

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4 комментария

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Амфитрион
Хорошая такая фамилия для руководителя)
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Pitts
Ответ Амфитрион
Хорошая такая фамилия для руководителя)
В 2009 году была отличная история :) Приехали мы в Магнитку к Малкину и Чашке. Утром приехали в гостиницу, не помню точно название, какое-то на итальянский манер, Арлекино, Валентино, Маргарито или что-то такое, но не суть. Смотрим, стоит автобус Трактора - приехали на турнир Ромазана.

Заходим в вестибюль, пока нас оформляют, заметили на ресепшн список игроков Трактора и номера их проживания, такой вспомогательный документ для администратора. Ну от нечего делать начинаем читать и видим, что в одном номере проживают Бойченко и Кровопусков. И уже не помню, кто из наших, отпускает крылатую фразу: да, я бы тоже был очень даже Бойченко, если бы жил в одном номере с Кровопусковым!
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Амфитрион
Ответ Pitts
В 2009 году была отличная история :) Приехали мы в Магнитку к Малкину и Чашке. Утром приехали в гостиницу, не помню точно название, какое-то на итальянский манер, Арлекино, Валентино, Маргарито или что-то такое, но не суть. Смотрим, стоит автобус Трактора - приехали на турнир Ромазана. Заходим в вестибюль, пока нас оформляют, заметили на ресепшн список игроков Трактора и номера их проживания, такой вспомогательный документ для администратора. Ну от нечего делать начинаем читать и видим, что в одном номере проживают Бойченко и Кровопусков. И уже не помню, кто из наших, отпускает крылатую фразу: да, я бы тоже был очень даже Бойченко, если бы жил в одном номере с Кровопусковым!
)))
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