Президент «Динамо» о Кровопускове: «Суд будет решать, чем закончится история. Мы выявили вопросы, связанные с нарушением финансово-хозяйственной дисциплины»

Президент «Динамо» высказался об экс-гендиректоре клуба Евгении Кровопускове.

«С Кровопусковым сложилась известная ситуация. Мы выявили вопросы, связанные с нарушением финансово-хозяйственной дисциплины. Провели соответствующие аудиторские проверки, материалы направлены в следственные органы. Чем закончится история, будет решать суд.

Что касается последующих гендиректоров, то работа ими проводилась – и Тюркиным, и Кошкиным. Но тем не менее совет директоров и акционеры клуба не в полной мере были удовлетворены теми результатами, которых добился генеральный директор. Все-таки генеральный директор – это основное лицо клуба, формирующее административно-хозяйственную работу и всю организацию клуба. Поэтому от генерального директора многое зависит.

И происходившие перестановки не были требованием Воронина. Решение принимали акционеры», – сказал президент и председатель совета директоров московского « » Виктор Воронин.