Голдобин о 5:3 с «Амуром»: «Если смотреть правде в глаза, то «Спартак» играл плохо. Нам нужно добавить реализации и исключить удаления»

Теги Амур Спартак КХЛ Николай Голдобин Матч ТВ Хоккей

Николай Голдобин оценил игру «Спартака» в матче с «Амуром» (5:3).

«Если смотреть правде в глаза, то мы играли плохо, не забили много в численном большинстве. Слава Богу, в конце забили, а так нам нужно добавить реализации и исключить удаления, когда оставались 3 против 5.

Там [в составе «Амура»] ребята все опытные, могут решить момент», – сказал нападающий «Спартака» Голдобин.

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