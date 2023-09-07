Голдобин о 5:3 с «Амуром»: «Если смотреть правде в глаза, то «Спартак» играл плохо. Нам нужно добавить реализации и исключить удаления»
Николай Голдобин оценил игру «Спартака» в матче с «Амуром» (5:3).
«Если смотреть правде в глаза, то мы играли плохо, не забили много в численном большинстве. Слава Богу, в конце забили, а так нам нужно добавить реализации и исключить удаления, когда оставались 3 против 5.
Там [в составе «Амура»] ребята все опытные, могут решить момент», – сказал нападающий «Спартака» Голдобин.
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