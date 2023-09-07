Алексей Жамнов: «У Пашина есть все задатки вырасти в хорошего игрока. Адаптацию после Северной Америки он проходит нормально, прислушивается»

Алексей Жамнов поделился мнением о форварде Александре Пашине.

В матче против « » (5:3) нападающий забил свой первый гол в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Пашин забил дебютный гол. Понимали, что он может отличиться?

– Предыдущий матч он не играл. У нас с ним была беседа. Указали ему на нюансы, где он может усилить игру. Молодец, что справился. Надеюсь, что он дальше будет прогрессировать.

Адаптацию после возвращения из Северной Америки он проходит нормально. Конечно, здесь немного другой хоккей. Он прислушивается. У парня есть все задатки вырасти в хорошего игрока. Есть погрешности, но у них у всех есть.

– Пашин по стилистике похож на Хохлачева. Отпуская его, держали в уме, что ему есть замена?

– Надежда была, что договорятся с Хохлачевым, но не сложилось. Было принято обоюдное решение. Наверное, у что-то есть от . Но вообще нельзя их сравнивать, это два разных игрока.

Александру желаем удачи. Относимся к нему с уважением. Так сложилось, это жизнь. Он провел здесь много времени. Сделал много для организации.

У нас есть резерв, который в дальнейшем, возможно, принесет даже больше пользы. Мы строим новую команду, – сказал главный тренер « » .