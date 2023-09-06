Козлов после 5:2 с «Ладой»: «Игра «Салавата» должна быть лучше. Было много потерь, брака в передачах, ошибок, не свойственных нам»

Теги Салават Юлаев Лада Виктор Козлов КХЛ Хоккей

Виктор Козлов высказался после матча «Салавата» против «Лады» (5:2).

– Не скажу, что мы играли очень хорошо, потому что было много ошибок, не свойственных нам. Было много потерь, брака в передачах, но ребята молодцы, нашли путь к победе. Наша игра может и должна быть лучше.

– Для вас возвращение «Лады» в КХЛ – это событие?

– Да. Если честно, я рад, что Тольятти в КХЛ, это хоккейный город, люди любят хоккей и собирали полные трибуны в то время, даже когда я играл.

Для меня это родительский дом, я всегда приезжаю сюда с теплыми чувствами и воспоминаниями. Это огромный плюс для КХЛ, что «Лада» вернулась, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов.

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1 комментарий

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Shaiba Bash
Хорошая победа получилась
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