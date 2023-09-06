«Лада» проиграла все три матча с общим счетом 3:10 после возращения в КХЛ. Сегодня – 2:5 от «Салавата»

Теги Салават Юлаев Лада Олег Браташ КХЛ Хоккей

Вернувшаяся в КХЛ «Лада» проиграла три матча подряд.

Команда тренера Олега Браташа уступила «Салавату Юлаеву» (2:5) на домашней площадке в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Тольяттинский клуб проиграл все три игры после возвращения в лигу с общим счетом 3:10.

«Лада» ранее уступила «Трактору» (1:2) и СКА (0:3). Следующий матч в рамках регулярного чемпионата команда из Самарской области проведет против «Амура».

В нынешнем сезоне «Лада» вернулась в КХЛ после пяти сезонов в ВХЛ.

14 комментариев

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guizzy
Справедливости ради и соперники были достаточно крепкие, уже понятно, что вряд ли Лада будет бороться за высокие места, но думаю, очки ещё наберут ребята.
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Idacius
Что ещё ожидать от команды, которая не поступательно двигалась в КХЛ, а «Путин, помоги» и потом в фарм СКА, как склад ненужных армейцам игроков.
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Дина Мусина
Ответ Penarol
Пусть наберут много-много недорогого канадского мусора, как Кунлунь и прочие «иностранцы», и победы придут. Есть приличная переоценка качества отечественных игроков и, что ещё важнее, тренеров великой российской школы в суровых реалиях 21 века.
А что для Лады лимитки на легов отменили ?)
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Penarol
Пусть наберут много-много недорогого канадского мусора, как Кунлунь и прочие «иностранцы», и победы придут. Есть приличная переоценка качества отечественных игроков и, что ещё важнее, тренеров великой российской школы в суровых реалиях 21 века.
+5
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Anton Lisin
Вот как раз Грицюк уже третий матч подряд в основу СКА не попадает, поговаривали, что в ноябре поедет поднимать Тольятти с колен, но походу уже в начале сентября там окажется
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Shaiba Bash
Тяжелое возвращение
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Пинающий Достоинства
Вполне теннисный счёт)
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Crenk
С Трактором досадно получилось
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Алар
И вот зачем был нужен этот потемкинский клуб в КХЛ, сжигающий бюджетные деньги, кроме того, чтобы пустить пыль в глаза?
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