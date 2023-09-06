«Лада» проиграла все три матча с общим счетом 3:10 после возращения в КХЛ. Сегодня – 2:5 от «Салавата»

Вернувшаяся в КХЛ «Лада» проиграла три матча подряд.

Команда тренера уступила « » (2:5) на домашней площадке в матче Фонбет чемпионата .

Тольяттинский клуб проиграл все три игры после возвращения в лигу с общим счетом 3:10.

« » ранее уступила «Трактору» (1:2) и СКА (0:3). Следующий матч в рамках регулярного чемпионата команда из Самарской области проведет против «Амура».

В нынешнем сезоне «Лада» вернулась в КХЛ после пяти сезонов в ВХЛ.