«Лада» проиграла все три матча с общим счетом 3:10 после возращения в КХЛ. Сегодня – 2:5 от «Салавата»
Вернувшаяся в КХЛ «Лада» проиграла три матча подряд.
Команда тренера Олега Браташа уступила «Салавату Юлаеву» (2:5) на домашней площадке в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Тольяттинский клуб проиграл все три игры после возвращения в лигу с общим счетом 3:10.
«Лада» ранее уступила «Трактору» (1:2) и СКА (0:3). Следующий матч в рамках регулярного чемпионата команда из Самарской области проведет против «Амура».
В нынешнем сезоне «Лада» вернулась в КХЛ после пяти сезонов в ВХЛ.
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