Гендиректор «Лады» о Мыскиной как президенте клуба: «Предложение сделано, теперь ждем ответа. Ей нужно немного времени, чтобы все взвесить»

Теги Лада Анастасия Мыскина Александр Чеботарев КХЛ Р-Спорт Хоккей

Анастасии Мыскиной предложили стать президентом хоккейной «Лады».

Гендиректор «Лады» Александр Чеботарев сообщил, что в клубе ждут ответа от экс-теннисистки.

На протяжении последних лет бывшая теннисистка входит в наблюдательный совет тольяттинского клуба. 

«Предложение сделано, теперь ждем ответа от Анастасии Андреевны. Ей нужно немного времени, чтобы все взвесить. Она публичный человек и занята различной общественной работой. Поэтому необходимо определить, насколько она сможет уделять внимание клубу не в ущерб другой деятельности.

Надеюсь, в ближайшее время получим от нее положительный ответ. Тогда уже определим ее функции. Думаю, по большей части это будет стратегическое планирование вовне, сотрудничество с другими организациями, поиск партнеров.

Хотя, конечно, это не означает, что Анастасия Андреевна не будет принимать участие во внутренней жизни клуба. Опять же, обсуждать это имеет смысл только после того, как она согласится на предложение «Лады». Что касается других кандидатов, то их нет», – сказал Чеботарев.

Мыскина (теннисистка) может стать президентом «Лады» (хоккейной). Как так вышло?

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8 комментариев

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Bashibuzuck
Бред какой то😏
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Ярик01
Ответ Bashibuzuck
Бред какой то😏
Особенно про то, что других кандидатов нет, на всю Россию одна Мыскина подходит)
+2
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карабашка
А в чём смысл?
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Rafael $.
Где-то в параллельной вселенной, Серене Уильямс предложили стать президентом хоккейного «Ванкувер Кенакс».
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Дрюня87
Что получилось с матч тв мы видим, как бы и здесь так не вышло.
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lanusik
Наблюдательный совет состоит только из Мыскиной.....огласите пож та весь список, почему ее на пост президента, все остальные мужчины наверно
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Валерий Сергеевич
Бред какой-то, футбольный Локо это уже проходил, президентом была Смородская, ничего хорошего из этого не вышло!
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FaithDevotion
Ответ Rafael $.
Где-то в параллельной вселенной, Серене Уильямс предложили стать президентом хоккейного «Ванкувер Кенакс».
А вроде в комментах писали, что её тоже куда-то назначили. Так что подобный бред - совсем не эксклюзив)
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