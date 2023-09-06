Гендиректор «Лады» о Мыскиной как президенте клуба: «Предложение сделано, теперь ждем ответа. Ей нужно немного времени, чтобы все взвесить»

Анастасии Мыскиной предложили стать президентом хоккейной «Лады».

Гендиректор «Лады» Александр Чеботарев сообщил, что в клубе ждут ответа от экс-теннисистки.

На протяжении последних лет бывшая теннисистка входит в наблюдательный совет тольяттинского клуба.

«Предложение сделано, теперь ждем ответа от Анастасии Андреевны. Ей нужно немного времени, чтобы все взвесить. Она публичный человек и занята различной общественной работой. Поэтому необходимо определить, насколько она сможет уделять внимание клубу не в ущерб другой деятельности.

Надеюсь, в ближайшее время получим от нее положительный ответ. Тогда уже определим ее функции. Думаю, по большей части это будет стратегическое планирование вовне, сотрудничество с другими организациями, поиск партнеров.

Хотя, конечно, это не означает, что Анастасия Андреевна не будет принимать участие во внутренней жизни клуба. Опять же, обсуждать это имеет смысл только после того, как она согласится на предложение «Лады». Что касается других кандидатов, то их нет», – сказал Чеботарев.

Мыскина (теннисистка) может стать президентом «Лады» (хоккейной). Как так вышло?