Игорь Григоренко об отстранении России: «Мир сошел с ума. Политику и спорт в один котел свалили. Удивляет, что страны Запада, где люди не хотят дитятей, учат нас жить»

Теги Лада ИИХФ Сборная России по хоккею Игорь Григоренко Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею КХЛ олимпийский хоккейный турнир Политика Хоккей

Игорь Григоренко высказался касательно отстранения России от турниров.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

– Как вы относитесь к отстранению нашей сборной и спорта в целом?

­– Негативно на это смотрю. Уже в один котел свалили и политику, и спорт, и все подряд. Такого никогда не было в истории. Причем тут обычные люди и спортсмены? Мир сошел с ума, но русский народ не сломить. Надеюсь, что все будет хорошо.

– Когда ситуация сможет нормализоваться по вашему мнению?

­– Когда люди с Запада будут заниматься делами Запада. Не мое, конечно, дело, но меня удивляет, что страны, где люди не хотят дитятей и ведут странный образ жизни, учат нас как жить.

– Есть ли у нас шансы на Олимпиаду?

­– Шанс есть всегда. Не знаю, чем все закончится, но сейчас хорошее время, чтобы развиваться внутри страны. Мы сейчас можем развивать новое поколение. Все это рано или поздно закончится, и мы должны быть готовы вернуться.

– Вас не смущает, что мы играем только с Казахстаном и Беларусью? Нет переживаний, что будем становиться слабее?

– Нет, я так не думаю. Играть все равно нужно с кем-то. Сейчас мы можем играть с дружественными странами. Это не такие плохие соперники, они тоже растут.

– Есть достаточно популярное мнение, что КХЛ нужно становиться более независимой и разорвать отношения с ИИХФ. Вы поддерживаете эту идею?

– Да, поддерживаю. Зачем они нам? Зачем нам от кого-то зависеть? Нам необходимо быть более независимыми и решать свои вопросы без вмешательства посторонних, – заявил советник генерального директора по развитию «Лады» Григоренко.

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41 комментарий

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Francesc Fàbregas
24 февраля весь мир проснулся и резко незалюбил Россию, как же так, несправедливо.
+40
-5
+35
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Mikl_5555
40 лет,а ума не нажил
+31
-6
+25
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KMR
А когда люди России начнут заниматься делами России?
+16
-1
+15
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Bardownski
А меня удивляет, что страна, лидирующая по разводам и количеству матерей-одиночек, рассказывает про какие-то там ценности.
+14
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Ковид 07.10.52
Когда люди с Запада будут заниматься делами Запада. Не мое, конечно, дело, но меня удивляет, что страны, где люди не хотят дитятей и ведут странный образ жизни, учат нас как жить....
Посмешил...а ничего, что нас выгнали . потому что решили бороться с однополярным миром при своем однополярии...и учим правильно жить других при 30% нищих....
+14
-4
+10
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catcher69
люди не хотят дитятей...плак плак )))))))))
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Сергей Орлов
Ещё одна жертва пропаганды.
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Деревянная рука
Судя по тому как в России детей начали зомбировать тоже не особо хочется их заводить
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nmnackjbxkasbk
Ответ KMR
А когда люди России начнут заниматься делами России?
наверное, никогда.
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Серый
дитятей)) и почему мне хочется орать?)
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Rammstein2010
Когда играл в Уфе , болельщики его прозвали хохлом .
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aalto
кого не хотят? )
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Jeff Lebowski
Ответ Mikl_5555
самое главное,что пришлепнуть то и нужно,что 1 таракана.. но как это сложно..
Вы ошибаетесь. Не будет этого таракана, придёт другой. Тараканы в головах у населения, оно без них никак не может.
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Mikl_5555
Ответ Francesc Fàbregas
24 февраля весь мир проснулся и резко незалюбил Россию, как же так, несправедливо.
самое главное,что пришлепнуть то и нужно,что 1 таракана.. но как это сложно..
+3
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АлексейВ
Дитятей...🤦
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Mikl_5555
правильно говорить "детей",хоккейная ты бестолковщина..
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Олег Пашинин
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Ответ Уха с гренками
Так подвигай свою военную инфраструктуру к их границам, в чем проблема? Ах да, мы же со всеми странами СНГ разосрались, кроме батьковича
силы не равны,при советах это еще было возможно,но сейчас мы можем только обороняться,это еще нам повезло что только прибалты и укропы согласились отдать свои страны под нато
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Tony Lee
Этот персонаж в курсе про естественную убыль населения в РФ? Или ему Запад интереснее?
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Tony Lee
А что для Григоренко значит странный образ жизни?))
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Dolard
Люди не хотят кого? Чего? Что он несёт?
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Bardownski
Ответ Олег Пашинин
ну ценности реально разные,мы не признаем 10 гендеров и однополые браки,там это ок,и почему то они хотят что бы так было везде
Так в России уже 30% семей однополые - мама и бабушка. Это побольше чем на западе.
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Писатель Григорий Ельцов
А в России между тем чуть ли не каждую неделю находят трупики дитятей.
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Уха с гренками
Игорек, если б не Запад, ты б до сих пор огонь камнем добывал. Молчал бы лучше.
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Писатель Григорий Ельцов
Ответ АлексейВ
Кстати, готовый депутат.
Я вот тоже подумал, что такие не долго будут ходить в каких-то жалких советниках директора.
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Ковид 07.10.52
Ответ weaverpro
Вот и борись внутри себя, борец!
Это питерские сами с собой борются ...пишут своим в кдк...
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