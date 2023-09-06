Игорь Григоренко об отстранении России: «Мир сошел с ума. Политику и спорт в один котел свалили. Удивляет, что страны Запада, где люди не хотят дитятей, учат нас жить»

Игорь Григоренко высказался касательно отстранения России от турниров.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

– Как вы относитесь к отстранению нашей сборной и спорта в целом?

­– Негативно на это смотрю. Уже в один котел свалили и политику, и спорт, и все подряд. Такого никогда не было в истории. Причем тут обычные люди и спортсмены? Мир сошел с ума, но русский народ не сломить. Надеюсь, что все будет хорошо.

– Когда ситуация сможет нормализоваться по вашему мнению?

­– Когда люди с Запада будут заниматься делами Запада. Не мое, конечно, дело, но меня удивляет, что страны, где люди не хотят дитятей и ведут странный образ жизни, учат нас как жить.

– Есть ли у нас шансы на Олимпиаду?

­– Шанс есть всегда. Не знаю, чем все закончится, но сейчас хорошее время, чтобы развиваться внутри страны. Мы сейчас можем развивать новое поколение. Все это рано или поздно закончится, и мы должны быть готовы вернуться.

– Вас не смущает, что мы играем только с и Беларусью? Нет переживаний, что будем становиться слабее?

– Нет, я так не думаю. Играть все равно нужно с кем-то. Сейчас мы можем играть с дружественными странами. Это не такие плохие соперники, они тоже растут.

– Есть достаточно популярное мнение, что нужно становиться более независимой и разорвать отношения с ИИХФ. Вы поддерживаете эту идею?

– Да, поддерживаю. Зачем они нам? Зачем нам от кого-то зависеть? Нам необходимо быть более независимыми и решать свои вопросы без вмешательства посторонних, – заявил советник генерального директора по развитию «Лады» Григоренко.