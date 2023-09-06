Форвард «Лады» Иванюженков получил перелом и выбыл до октября

Теги Лада травмы Рафик Якубов КХЛ Артем Иванюженков Хоккей

Форвард «Лады» Артем Иванюженков внесен в список травмированных до 2 октября.

Нападающий получил перелом в игре против «Трактора».

«Это был матч с «Трактором». Был небольшой мандраж, давление со стороны соперника, и из-за этого ребята принимали шайбу на себя.

Артем Иванюженков получил травму, дважды в одной смене поймав шайбу на себя, а во втором периоде шайба угодила ему в голеностоп, в связи с чем он получил перелом», – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.

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4 комментария

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Streetbor
больше сотни матче и одна шайба. Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается. 😁
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Andr1971
Здоровья. Хотелось бы чтобы у Лады всё получилось
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Nikolay_exp
это карма за убийство
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Серый
Ответ Andr1971
Здоровья. Хотелось бы чтобы у Лады всё получилось
Без Иванюженкова должно лучше пойти так-то
0
0
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