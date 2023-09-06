Форвард «Лады» Иванюженков получил перелом и выбыл до октября

Форвард «Лады» Артем Иванюженков внесен в список травмированных до 2 октября.

Нападающий получил перелом в игре против «Трактора».

«Это был матч с «Трактором». Был небольшой мандраж, давление со стороны соперника, и из-за этого ребята принимали шайбу на себя.

получил травму, дважды в одной смене поймав шайбу на себя, а во втором периоде шайба угодила ему в голеностоп, в связи с чем он получил перелом», – сказал спортивный директор «Лады» .