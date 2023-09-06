Форвард «Лады» Иванюженков получил перелом и выбыл до октября
Форвард «Лады» Артем Иванюженков внесен в список травмированных до 2 октября.
Нападающий получил перелом в игре против «Трактора».
«Это был матч с «Трактором». Был небольшой мандраж, давление со стороны соперника, и из-за этого ребята принимали шайбу на себя.
Артем Иванюженков получил травму, дважды в одной смене поймав шайбу на себя, а во втором периоде шайба угодила ему в голеностоп, в связи с чем он получил перелом», – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.
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