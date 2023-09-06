Зак Фукале: «Орлов – невероятный профессионал. Это один из самых трудолюбивых игроков, которых я видел. Он был очень важен для «Вашингтона»
Зак Фукале считает Дмитрия Орлова невероятным профессионалом.
Ранее игроки вместе выступали за «Вашингтон».
«Дмитрий Орлов – невероятный профессионал. Это один из самых трудолюбивых игроков, которых я видел в своей жизни. Все знали, что он сделает все возможное для победы в любом матче.
Конечно, с таких игроков берут пример, поэтому в том числе он был очень важен для команды.
Сейчас Орлов в другой команде, но было здорово находиться рядом, пока мы были в «Кэпиталс», – сказал вратарь «Трактора» Фукале.
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