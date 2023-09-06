Зак Фукале: «Орлов – невероятный профессионал. Это один из самых трудолюбивых игроков, которых я видел. Он был очень важен для «Вашингтона»

Зак Фукале считает Дмитрия Орлова невероятным профессионалом.

Ранее игроки вместе выступали за « ».

« – невероятный профессионал. Это один из самых трудолюбивых игроков, которых я видел в своей жизни. Все знали, что он сделает все возможное для победы в любом матче.

Конечно, с таких игроков берут пример, поэтому в том числе он был очень важен для команды.

Сейчас Орлов в другой команде, но было здорово находиться рядом, пока мы были в «Кэпиталс», – сказал вратарь « » .