Зак Фукале: «Орлов – невероятный профессионал. Это один из самых трудолюбивых игроков, которых я видел. Он был очень важен для «Вашингтона»

Теги Трактор Каролина Вашингтон НХЛ Дмитрий Орлов КХЛ Зак Фукале Хоккей

Зак Фукале считает Дмитрия Орлова невероятным профессионалом.

Ранее игроки вместе выступали за «Вашингтон».

«Дмитрий Орлов – невероятный профессионал. Это один из самых трудолюбивых игроков, которых я видел в своей жизни. Все знали, что он сделает все возможное для победы в любом матче.

Конечно, с таких игроков берут пример, поэтому в том числе он был очень важен для команды.

Сейчас Орлов в другой команде, но было здорово находиться рядом, пока мы были в «Кэпиталс», – сказал вратарь «Трактора» Фукале.

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