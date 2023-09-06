Федерация хоккея Казахстана: «Не получали из ИИХФ никаких сообщений на тему Федотова. Наши юристы сказали, что ФХР – главный участник дела»

Теги ЦСКА ФХР КХЛ Барыс Федерация хоккея Казахстана Глеб Каратаев Иван Федотов ТАСС Хоккей

Глава Федерации хоккея Казахстана высказался о ситуации с Иваном Федотовым.

Вратарь ЦСКА принял участие в матче за Кубок Открытия с «Ак Барсом» (2:5), несмотря на дисквалификацию BB{A/

Международная федерация хоккея наложила на ФХР штраф в размере 5 тысяч швейцарских франков. 

«Наша федерация пока не получала никаких сообщений на тему Федотова из ИИХФ.

Наши юристы также сообщили нам, что в этом деле главным его участником с российской стороны является именно Федерация хоккея России», – сказал Глеб Каратаев.

Сборная Казахстана продолжает принимать участие в турнирах под эгидой ИИХФ, в отличие от отстраненных весной 2022 года сборных России и Беларуси. 

«Барыс» и «Куньлунь» не затронут санкции из-за Федотова: «Возможные санкции коснутся только ФХР, Ивана и ЦСКА»

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2 комментария

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Bashibuzuck
А действительно, при чем здесь Казахстан то?🤨
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Hilo Gir
Мне больше интересно как будет играть барыс.столько игроков отдали,что за селекция в команде.? Деньги 💸 делают что ли.
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