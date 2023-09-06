Федерация хоккея Казахстана: «Не получали из ИИХФ никаких сообщений на тему Федотова. Наши юристы сказали, что ФХР – главный участник дела»
Глава Федерации хоккея Казахстана высказался о ситуации с Иваном Федотовым.
Вратарь ЦСКА принял участие в матче за Кубок Открытия с «Ак Барсом» (2:5), несмотря на дисквалификацию BB{A/
Международная федерация хоккея наложила на ФХР штраф в размере 5 тысяч швейцарских франков.
«Наша федерация пока не получала никаких сообщений на тему Федотова из ИИХФ.
Наши юристы также сообщили нам, что в этом деле главным его участником с российской стороны является именно Федерация хоккея России», – сказал Глеб Каратаев.
Сборная Казахстана продолжает принимать участие в турнирах под эгидой ИИХФ, в отличие от отстраненных весной 2022 года сборных России и Беларуси.
«Барыс» и «Куньлунь» не затронут санкции из-за Федотова: «Возможные санкции коснутся только ФХР, Ивана и ЦСКА»
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