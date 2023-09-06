Форвард «Торонто» Найз назвал Мэттьюса лучшим игроком НХЛ: «Он не только лучший снайпер в лиге, но и в защите играет»

Форвард «Торонто» Мэттью Найз назвал Остона Мэттьюса лучшим игроком НХЛ .

«Насколько хорош Мэттьюс? Чертовски хорош. Он не только лучший снайпер в лиге, но и в защите играет.

В целом он лучший игрок в , на мой взгляд», – сказал 20-летний .

В прошлом сезоне 25-летний набрал 85 (40+45) очков в 74 матчах регулярного чемпионата при полезности «+31» (личный рекорд за сезон).

Он занял 1-е место среди всех нападающих в лиге по числу блокированных бросков соперника (92).