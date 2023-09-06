Форвард «Торонто» Найз назвал Мэттьюса лучшим игроком НХЛ: «Он не только лучший снайпер в лиге, но и в защите играет»
Форвард «Торонто» Мэттью Найз назвал Остона Мэттьюса лучшим игроком НХЛ .
«Насколько хорош Мэттьюс? Чертовски хорош. Он не только лучший снайпер в лиге, но и в защите играет.
В целом он лучший игрок в НХЛ, на мой взгляд», – сказал 20-летний Найз.
В прошлом сезоне 25-летний Мэттьюс набрал 85 (40+45) очков в 74 матчах регулярного чемпионата при полезности «+31» (личный рекорд за сезон).
Он занял 1-е место среди всех нападающих в лиге по числу блокированных бросков соперника (92).
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