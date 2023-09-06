Форвард «Торонто» Найз назвал Мэттьюса лучшим игроком НХЛ: «Он не только лучший снайпер в лиге, но и в защите играет»

Теги рейтинги Торонто НХЛ Остон Мэттьюс Мэттью Найз Хоккей

Форвард «Торонто» Мэттью Найз назвал Остона Мэттьюса лучшим игроком НХЛ .

«Насколько хорош Мэттьюс? Чертовски хорош. Он не только лучший снайпер в лиге, но и в защите играет.

В целом он лучший игрок в НХЛ, на мой взгляд», – сказал 20-летний Найз

В прошлом сезоне 25-летний Мэттьюс набрал 85 (40+45) очков в 74 матчах регулярного чемпионата при полезности «+31» (личный рекорд за сезон). 

Он занял 1-е место среди всех нападающих в лиге по числу блокированных бросков соперника (92). 

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8 комментариев

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Garikus89
Ответ Ivan Juniorovich
Хороший игрок, но не определяет игру команды. Вроде бы и франчайз, но Торонто выглядит блекло все равно. Я помню Эдмонтон до Макдэвида, куча первых пиков и все равно вечно в ж.пе, после его прихода команда резко прибавила и стала стабильно играть в плей-офф)
Резко прибавила и пропустила три плова за первые четыре года, да. А вот при Мэттьюсе Лифс не пропустили ни одного в одном дивизионе с Тампой и Бостоном)
+11
0
+11
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Максим Седов
Один из лучших да. Но не лучший. Лучший играет в Эдмонтоне под номером 97.
+8
-3
+5
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белая простыня олимпиады
Ответ Young Anton
В Колорадо под номером 29
в Вашингтоне под номером 8😅
+5
-1
+4
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Ivan Juniorovich
Хороший игрок, но не определяет игру команды. Вроде бы и франчайз, но Торонто выглядит блекло все равно. Я помню Эдмонтон до Макдэвида, куча первых пиков и все равно вечно в ж.пе, после его прихода команда резко прибавила и стала стабильно играть в плей-офф)
+4
-4
0
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Иван Павлов
Очень надеюсь на Найса в этом сезоне. В плей-офф впечатлил своей наглостью, целеустремлённостью и не по годам зрелой игрой. Обидно, что никто так толком и не вступился за него после грязных борцовских приёмов от Беннетта.
0
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Wff
Ответ Ivan Juniorovich
Хороший игрок, но не определяет игру команды. Вроде бы и франчайз, но Торонто выглядит блекло все равно. Я помню Эдмонтон до Макдэвида, куча первых пиков и все равно вечно в ж.пе, после его прихода команда резко прибавила и стала стабильно играть в плей-офф)
Лучший снайпер??????????
0
0
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