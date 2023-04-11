Мэттьюс – 3-й игрок в НХЛ в XXI веке с 4+ сезонами подряд c 40 шайбами. Другие двое – Ковальчук и Овечкин

Остон Мэттьюс – 3-й игрок в НХЛ в XXI веке с 4+ сезонами подряд с 40 шайбами.

Форвард « » забросил 40-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:1 ОТ).

Он достиг этой отметки в 4-м сезоне подряд и в 5 из 7 своих сезонов в НХЛ. Всего у него стало 299 шайб в 480 играх.

Ранее в XXI веке серии из 4 или более сезонов подряд с 40+ шайбами выдавали только 2 игрока – («Атланта» и «Нью-Джерси», 6 сезонов, 2003/04 – 2009/10) и («Вашингтон», 5 сезонов, 2005/06 – 2009/10).

У Овечкина есть еще 2 серии из 3 подряд таких сезонов. У Дэни Хитли и Стивена Стэмкоса – по одной. У Маркуса Нэслунда была серия из 3 сезонов подряд на стыке веков (2000/01 – 2002/03).

Рекорд НХЛ по числу сезонов подряд с 40+ шайбами принадлежит Уэйну Гретцки (12), на втором месте Майк Босси (9), на третьем – Люк Робитайл (8).