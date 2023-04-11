Мэттьюс – 3-й игрок в НХЛ в XXI веке с 4+ сезонами подряд c 40 шайбами. Другие двое – Ковальчук и Овечкин

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Остон Мэттьюс – 3-й игрок в НХЛ в XXI веке с 4+ сезонами подряд с 40 шайбами.

Форвард «Торонто» забросил 40-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:1 ОТ). 

Он достиг этой отметки в 4-м сезоне подряд и в 5 из 7 своих сезонов в НХЛ. Всего у него стало 299 шайб в 480 играх. 

Ранее в XXI веке серии из 4 или более сезонов подряд с 40+ шайбами выдавали только 2 игрока – Илья Ковальчук («Атланта» и «Нью-Джерси», 6 сезонов, 2003/04 – 2009/10) и Александр Овечкин («Вашингтон», 5 сезонов, 2005/06 – 2009/10).

У Овечкина есть еще 2 серии из 3 подряд таких сезонов. У Дэни Хитли и Стивена Стэмкоса – по одной. У Маркуса Нэслунда была серия из 3 сезонов подряд на стыке веков (2000/01 – 2002/03). 

Рекорд НХЛ по числу сезонов подряд с 40+ шайбами принадлежит Уэйну Гретцки (12), на втором месте Майк Босси (9), на третьем – Люк Робитайл (8). 

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17 комментариев

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Мистер Кафель
Ответ Шлёма Презерман
Кови был нереально крут. Не повезло с клубами. Всю карьеру в прайме мучился от отсутствия классного центра. У Ови хоть Бэкс, а у Кови только Марк Савар поиграл короткое время, и то большей частью травмированный, и все. Остальное время его центерили всякие Паскаль Реом, Тони Хркач, Джим Слэйтер, Тодд Уайт, старики Стив Руччин и Бобби Холик, и величайший баст Патрик Штефан. Так и хочется воскликнуть - кто эти люди?! И он с этими табуретками умудрялся регулярно выбивать 40+. Менеджмент у дятлов был просто донный. В НДД тоже его центерили старичье, не хватавшее звезд с неба: Джейсон Арнотт, Дайнюс Зубрус, Петр Сикора и Трэвис Зэйджак. Так и промучился, даже без вшивого Бэкстрема, не говоря уж о более классных фигурах. Пролюбил он свою хлебную карточку, не поехав в ЛАК к Копитару, Ричардсу и Картеру. Так бы два перстня имел, и, глядишь, никуда бы не уезжал.
Тоже хотел спросить, какие гениальные центры были у Теему, Буре или Бондры.

У Ковальчука в атаке были нормальные партнеры, Хитли, Хосса, Савар, Козлов, Паризе и так далее.
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Белый офицер
Ответ Шлёма Презерман
Кови был нереально крут. Не повезло с клубами. Всю карьеру в прайме мучился от отсутствия классного центра. У Ови хоть Бэкс, а у Кови только Марк Савар поиграл короткое время, и то большей частью травмированный, и все. Остальное время его центерили всякие Паскаль Реом, Тони Хркач, Джим Слэйтер, Тодд Уайт, старики Стив Руччин и Бобби Холик, и величайший баст Патрик Штефан. Так и хочется воскликнуть - кто эти люди?! И он с этими табуретками умудрялся регулярно выбивать 40+. Менеджмент у дятлов был просто донный. В НДД тоже его центерили старичье, не хватавшее звезд с неба: Джейсон Арнотт, Дайнюс Зубрус, Петр Сикора и Трэвис Зэйджак. Так и промучился, даже без вшивого Бэкстрема, не говоря уж о более классных фигурах. Пролюбил он свою хлебную карточку, не поехав в ЛАК к Копитару, Ричардсу и Картеру. Так бы два перстня имел, и, глядишь, никуда бы не уезжал.
Вот правильно подметили. У Ковчука все время был элитный партнер по звену (Хитли, Хосса топ игроки. Был Козлов, а потом Паризе) А центром у них всегда был такой себе Анисимов как в свое время в Панарина и Кейна.
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Дмитрий Травницкий
Ответ Шлёма Презерман
Кови был нереально крут. Не повезло с клубами. Всю карьеру в прайме мучился от отсутствия классного центра. У Ови хоть Бэкс, а у Кови только Марк Савар поиграл короткое время, и то большей частью травмированный, и все. Остальное время его центерили всякие Паскаль Реом, Тони Хркач, Джим Слэйтер, Тодд Уайт, старики Стив Руччин и Бобби Холик, и величайший баст Патрик Штефан. Так и хочется воскликнуть - кто эти люди?! И он с этими табуретками умудрялся регулярно выбивать 40+. Менеджмент у дятлов был просто донный. В НДД тоже его центерили старичье, не хватавшее звезд с неба: Джейсон Арнотт, Дайнюс Зубрус, Петр Сикора и Трэвис Зэйджак. Так и промучился, даже без вшивого Бэкстрема, не говоря уж о более классных фигурах. Пролюбил он свою хлебную карточку, не поехав в ЛАК к Копитару, Ричардсу и Картеру. Так бы два перстня имел, и, глядишь, никуда бы не уезжал.
Зубрус и молодого Ови центрил в первом сезоне. Арнотт, Зейджак, да и Сикора это очень хорошие хоккеисты как и Бэкстрем. Они свой класс подтверждали в разных командах, а Бэкстрем это Санчо Панса Ови. Даже среди шведов он не в топе.
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CaptainCarrot
Ответ k.vlad
Слышал звон и не знаешь, где он?)) Это позже было, и это миф , что Ильюха деньги выбирал, завязывай ахинею повторять.
Миф? После перехода в СКА он был самым высокооплачиваемых хоккеистом в мире + ему компенсировали курсовую разницу после 2014
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Артем Зырянов
Ответ Шлёма Презерман
Кови был нереально крут. Не повезло с клубами. Всю карьеру в прайме мучился от отсутствия классного центра. У Ови хоть Бэкс, а у Кови только Марк Савар поиграл короткое время, и то большей частью травмированный, и все. Остальное время его центерили всякие Паскаль Реом, Тони Хркач, Джим Слэйтер, Тодд Уайт, старики Стив Руччин и Бобби Холик, и величайший баст Патрик Штефан. Так и хочется воскликнуть - кто эти люди?! И он с этими табуретками умудрялся регулярно выбивать 40+. Менеджмент у дятлов был просто донный. В НДД тоже его центерили старичье, не хватавшее звезд с неба: Джейсон Арнотт, Дайнюс Зубрус, Петр Сикора и Трэвис Зэйджак. Так и промучился, даже без вшивого Бэкстрема, не говоря уж о более классных фигурах. Пролюбил он свою хлебную карточку, не поехав в ЛАК к Копитару, Ричардсу и Картеру. Так бы два перстня имел, и, глядишь, никуда бы не уезжал.
А вы не думали, что Ковальчук из тех игроков, которым никогда и не нужен был мегазвездный центр? Как Павел Буре, Селянне, в какой-то степени Петер Бондра, который прекрасно с Николишиным играл? Им нужен был второй игрок в звене, с которым можно было сыграться (Хитли, Слава Козлов, Госса и т.д), а третий должен был делать незаметную работу в обороне, работать на пятаке и не отнимать у них шайбу. На Олимпиадах и ЧМ у Ковальчука центрили элитнейшие люди - Дацюк, Малкин, Федоров, Зиновьев, а свой лучший турнир (ЧМ-2009) он провел в тройке с Терещенко.
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белая простыня олимпиады
Ответ Сергей Косомов
Не стал бы. 2 раза только 50 голов выбивал. Да и с манагерами особо сильно невезло.
шайб 700 мог забивать легко
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Белый офицер
Усач провалил сезон. Выбил бы 50 так шел бы по графику Овечкина.
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Maasd4m
Сильно удивлен, что рекордсмен Илья, а не Ови. Мы как-то уже привыкли, что основные снайперские рекорды в современной НХЛ принадлежат вашингтонской восьмерке, а все остальные где-то далеко позади.

Вообще многим современным топовым игрокам сильно портят статистику локаутные укороченные сезоны. Они могут оказать существенное влияние на итоговое распределения в различных таблицах all time. Вдвойне обидно, что эти сезоны приходились на время, когда игроки были на пике.
Тот же Овечкин с его богатырским здоровьем мог бы сейчас иметь на несколько десятков шайб больше.
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Андрей Букин
Ответ TimGI86
У 27 летний мексиканец весь сезон играет с травмой кисти
ему же сделали операцию, о чем ты ?
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Сергей Косомов
Ответ белая простыня олимпиады
выбирая между величием и деньгами, он выбрал как обычно деньги, а мог бы стать одним лучших снайперов за всю историю
Не стал бы. 2 раза только 50 голов выбивал. Да и с манагерами особо сильно невезло.
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Белый офицер
Ковчук легенда!
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Шлёма Презерман
Кови был нереально крут. Не повезло с клубами. Всю карьеру в прайме мучился от отсутствия классного центра. У Ови хоть Бэкс, а у Кови только Марк Савар поиграл короткое время, и то большей частью травмированный, и все. Остальное время его центерили всякие Паскаль Реом, Тони Хркач, Джим Слэйтер, Тодд Уайт, старики Стив Руччин и Бобби Холик, и величайший баст Патрик Штефан. Так и хочется воскликнуть - кто эти люди?! И он с этими табуретками умудрялся регулярно выбивать 40+. Менеджмент у дятлов был просто донный.

В НДД тоже его центерили старичье, не хватавшее звезд с неба: Джейсон Арнотт, Дайнюс Зубрус, Петр Сикора и Трэвис Зэйджак. Так и промучился, даже без вшивого Бэкстрема, не говоря уж о более классных фигурах. Пролюбил он свою хлебную карточку, не поехав в ЛАК к Копитару, Ричардсу и Картеру. Так бы два перстня имел, и, глядишь, никуда бы не уезжал.
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TimGI86
Ответ Mephi027
Я правильно понимаю 27летний мекс за сезон Забил меньше, чем 37летний Ови ?
У 27 летний мексиканец весь сезон играет с травмой кисти
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Mephi027
Я правильно понимаю

27летний мекс за сезон
Забил меньше, чем
37летний Ови

?
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k.vlad
Ответ белая простыня олимпиады
выбирая между величием и деньгами, он выбрал как обычно деньги, а мог бы стать одним лучших снайперов за всю историю
Слышал звон и не знаешь, где он?)) Это позже было, и это миф , что Ильюха деньги выбирал, завязывай ахинею повторять.
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-6
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белая простыня олимпиады
Ответ TBFTT
Мэтьюс хорош. Эх Ковальчу засрал такую грандиозную карьеру.
выбирая между величием и деньгами, он выбрал как обычно деньги, а мог бы стать одним лучших снайперов за всю историю
+5
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TBFTT
Мэтьюс хорош. Эх Ковальчу засрал такую грандиозную карьеру.
+13
-1
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