Мэттьюс – 3-й игрок в НХЛ в XXI веке с 4+ сезонами подряд c 40 шайбами. Другие двое – Ковальчук и Овечкин
Остон Мэттьюс – 3-й игрок в НХЛ в XXI веке с 4+ сезонами подряд с 40 шайбами.
Форвард «Торонто» забросил 40-ю шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:1 ОТ).
Он достиг этой отметки в 4-м сезоне подряд и в 5 из 7 своих сезонов в НХЛ. Всего у него стало 299 шайб в 480 играх.
Ранее в XXI веке серии из 4 или более сезонов подряд с 40+ шайбами выдавали только 2 игрока – Илья Ковальчук («Атланта» и «Нью-Джерси», 6 сезонов, 2003/04 – 2009/10) и Александр Овечкин («Вашингтон», 5 сезонов, 2005/06 – 2009/10).
У Овечкина есть еще 2 серии из 3 подряд таких сезонов. У Дэни Хитли и Стивена Стэмкоса – по одной. У Маркуса Нэслунда была серия из 3 сезонов подряд на стыке веков (2000/01 – 2002/03).
Рекорд НХЛ по числу сезонов подряд с 40+ шайбами принадлежит Уэйну Гретцки (12), на втором месте Майк Босси (9), на третьем – Люк Робитайл (8).
У Ковальчука в атаке были нормальные партнеры, Хитли, Хосса, Савар, Козлов, Паризе и так далее.
Вообще многим современным топовым игрокам сильно портят статистику локаутные укороченные сезоны. Они могут оказать существенное влияние на итоговое распределения в различных таблицах all time. Вдвойне обидно, что эти сезоны приходились на время, когда игроки были на пике.
Тот же Овечкин с его богатырским здоровьем мог бы сейчас иметь на несколько десятков шайб больше.
В НДД тоже его центерили старичье, не хватавшее звезд с неба: Джейсон Арнотт, Дайнюс Зубрус, Петр Сикора и Трэвис Зэйджак. Так и промучился, даже без вшивого Бэкстрема, не говоря уж о более классных фигурах. Пролюбил он свою хлебную карточку, не поехав в ЛАК к Копитару, Ричардсу и Картеру. Так бы два перстня имел, и, глядишь, никуда бы не уезжал.
27летний мекс за сезон
Забил меньше, чем
37летний Ови
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